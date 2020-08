Stefania Costache, Lolrelai, s-a reinventat

Lolrelai pare decisă să demonstreze că își poate crea o adevărată carieră în lumea divertismentului după ce prestațiile ei de la Iumor, mai mult în sânii goi, au fost exprem de gustate de public.

Așa că, deși nu a dat lovitura ca în stand-up – nici nu avea cum având în vedere epidemia de coronavirus și situația delicată a tuturor celor care au această meserie – Lolrelai a dorit să arate cât este de versatilă când vine vorba de schimbările sale de look și că poate intra în pielea oricărui personaj. Așa că, zilele trecute, Lolrelai a făcut public un filmuleț în care pare că o copiază pe Rihanna, ca look și atiotudine. Și, am putea spune noi, o face cu destul de mare succes, Lolrelai părând să se fi pliat cu succes pe modelul supervedetei de peste Ocean.

Fără să fie deloc inhibată, Lolrelai s-a lăsat filmată în ipostaze fierbinți, în stilul Rihannei, fie că e vorba de a se expune aproape nud, într-o cadă în care formele îi sunt acoperite doar de apă, fie că e vorba de ținute care mai de care mai transparente.

Lolrelai, virală cu numărul de la iUmor

Lolrelai, pe numele ei Ștefania Costache, a făcut senzație în online cu un număr de stand-up comedy care l-a impresionat pe Mihai Bendeac și a făcut-o să devină virală în Youtube, reușind să îl depășească chiar și pe Dani Mocanu cu filmarea prestației sale, așa cum glumește chiar ea. Evident, Lolrelai a mizat și pe faptul că, în momentul în care va apărea fără sutien în fața juraților de la Iumor, va fi... greu de uitat. Dar, de fapt, în spatele deciziei sale, cea de a-și arăta, oarecum, bustul impresionant, se ascund multe alte lucruri.

”Am decis să apar așa la iUmor pentru că sunt un om asumat. Nu port sutien aproape niciodată așa că atât pozele de pe rețelele de socializare cât și aparițiile mele in general chiar si la o cafea pot fi considerate „provocatoare”. Mi s-ar fi părut o ipocrizie ca la tv să apar îmbrăcată până în gât pozând în ceva ce nu sunt. (...) Așa cum am spus și in numărul prezentat m-am dus să vorbesc despre mine. Textul numărului de stand-up, nu numai că este scris de mine ci, este trăit de mine”, spunea Lolrelai pe blogul ei.

După ce a glumit pe seama trecutului ei amoros, Lolrelai, emoționată, a dorit să le mulțumească juraților pentru cum au primit-o. ”Mulțumesc Mihai Bendeac pentru îmbrățișarea din momentul în care îmi tremurau picioarele și pentru unul dintre cele mai frumoase complimente. Mulțumesc Delia pentru aprecierea inteligentei din spatele apariției mai mult dezbrăcată. Înseamnă mult cuvintele tale din testimonial. Mulțumesc, Cheloo pentru faptul că ai precizat clar că nu pentru sâni votezi și pentru încurajarea oferită. Recunosc că la tine mă așteptam cel mai puțin”, a notat, pe atunci, pe conturile ei de socializare, Lolrelai.