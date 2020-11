Fazele de alimentatie din dieta Dukan

In continuare iti voi oferi detalii despre aceasta metoda de slabit si iti voi spune si care sunt etapele si fazele de alimentatie din cadrul dietei Dukan si cum poti incepe sa o aplici chiar de astazi.

Ce este dieta Dukan?

In articol:

Dieta Dukan reprezinta o metoda eficienta de slabit dezvoltata de catre doctorul nutritionist Pierre Dukan. Ea a devenit extrem de populara in Franta si in Marea Britanie, iar prin intermediul ei multe celebritati au reusit sa ajunga la greutatea dorita.

Pe scurt, dieta Dukan este o dieta hiperproteica, ce se bazeaza in mod deosebit pe ideea ca proteinele conduc la arderi mai accelerate si in acelasi timp raman mai mult timp in stomac, evitand aparitia senzatiei de foame prea repede.

Pe langa aportul de proteine din carne si lactate la dieta Dukan este foarte importanta reducerea pe cat de mult posibil a consumului de grasimi si carbohidrati.

Etapele de alimentatie la dieta Dukan

Adoptarea dietei Dukan presupune mai multe faze. Pe langa pierderea kilogramelor in plus acest sistem iti va asigura si mentinerea la greutatea dorita atata timp cat respecti regulile impuse. Astfel, dieta Dukan se poate imparti in urmatoarele faze:

Faza 1 – atac

Faza 2 – croaziera

Faza 3 – consolidare

Faza 4 – stabilizare

In faza de atac se va produce o pierdere substantiala in greutate. Ea poate fi privita drept un restart pentru metabolism si bineinteles ca impune anumite restrictii. Prima etapa din dieta Dukan se intinde pe parcursul a 2-10 zile, in functie de cate kg doresti sa dai jos.

In aceasta faza de atac va trebui sa consumi doar proteine pure slabe in grasimi, precum: peste, carne de vita, pui, curcan, soia, branza de vaci si oua. Partea buna este ca poti manca oricat doresti si poti face orice combinatie, respectand alimentele amintite anterior. De asemenea, in fiecare zi sunt necesare 2-3 linguri cu tarate de ovaz.

Urmeaza faza de croaziera la dieta Dukan, in cadrul careia sunt introduse si legumele in alimentatie. Scaderea in greutate va avea loc mult mai lin decat in prima etapa si vei pierde de obicei 1-2 kilograme pe saptamana.

Legumele interzise in cadrul acestei etape de slabit sunt: orez, porumb, cartofi, fasole, mazare, naut, bob. Pentru a calcula perioada de timp a fazei de croaziera trebuie sa te gandesti la cate kg vrei sa mai dai jos, iar apoi sa imparti rezultatul la 1,5 si vei obtine numarul de saptamani necesar.

Faza de consolidare are ca scop tranzitia de la dieta la un stil obisnuit de viata. Durata acestei etape variaza in functie de numarul de kilograme de care ai scapat in prealabil. Mai exact, pentru fiecare kg pierdut trebuie sa tii dieta din cadrul etapei de consolidare timp de 10 zile.

In cadrul acestei faze poti avea 2 zile pe saptamana in care sa mananci orice, chiar si dulciuri. Este important insa ca o zi pe saptamana sa consumi doar proteine pure, ca in cazul fazei de atac.

Nu in ultimul rand urmeaza faza de stabilizare, un stil de alimentatie pe care il vei adopta pentru intreaga viata pentru a te mentine la greutatea dorita. In continuare trebuie sa respecti regula ca o zi pe saptamana sa fie dedicata exclusiv proteinelor pure. In rest poti sa revii la o alimentatie normala, respectand evident si consumul a 2-3 lingurite cu tarate de ovaz zilnic.

In concluzie ai putut observa ca dieta Dukan nu este una extrem de stricta in privinta alimentatiei, asadar se poate dovedit usor de adoptat. De asemenea daca respecti un set de reguli prestabilit vei obtine rezultate foarte bune si asta fara un efort exagerat.