In articol:

Feli Biografie: Vârstă, înălțime, studii, carieră, familie. Celebra cântăreață Feli Donose a știut că vrea să facă muzică de la o vârstă fragedă. Iată totul despre artistă!

Feli Donose Biografie: Vârstă, înălțime

Feli Donose este cunoscută ca fiind una dintre cele mai puternice voci din industria muzicală din România. Printre cele mai ascultate piese ale sale se regăsesc: Cine te crezi – 2014, Gelozia (feat. Speak) – 2015, Perfect for You – 2015, 10 Minutes (Smiley feat. Feli) – 2015, Să cânte trompetele (B.U.G. Mafia feat. Feli) – 2015, Creioane colorate – 2015, Va urma – 2016, Timpul – 2016, Hopai Diri Da (Damian & Brothers feat. Feli) – 2016, Ce mai vrei (Sore feat. Feli) – 2017, Vals (Smiley & Feli) – 2018, Când rasare soarele – 2019.

În vârstă de 36 de ani, Felicia Donose, cunoscută de public sub numele Feli, s-a născut pe 15 iunie 1986 în Sebeș, județul Alba și măsoară 1,77 m. Artista are o relație de ani buni cu Cătălin, bărbatul alături de care o are pe micuța Nora Luna, fiica multă iubită a celor doi.

Citeste si: Biografie Emilian: Vârstă, înălțime, studii, carieră, familie. Cine este și cum a devenit cunoscut artistul

Feli Biografie: Vârstă, înălțime, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook Feli]

Feli Donose Biografie: Studii, carieră

Feli și-a dorit întotdeauna să devină cântăreață, astfel că aceasta nu a terminat nici clasa a noua, dorindu-și să muncească pentru a-și îndeplini visul.

Însă, meseriile pe care aceasta le-a practicat nu au nicio legătură cu muzica.

Astfel, cântăreața s-a mutat din Sebeș județul Alba, la Cluj, cu speranța că un oraș mare o poate aduce mai aproape de ceea ce își dorește de fapt să facă în viață, și anume muzică.

Citeste si: Irinel Columbeanu a luat decizia de a pleca în America! Va sta în aceeași casă cu Monica Gabor: "Mr. Pink nu cred că este gelos"

Citeste si: Geta Sterp, criză de nervi după nuntă! Ce s-a întâmplat cu sora lui Culiță Sterp: „Nu aveți creier”- kfetele.ro

Citeste si: Cum te poți lăsa de fumat. Părintele Calistrat: "De fiecare țigară pe care o fumezi, spui..."- bzi.ro

Artista în vârstă de 36 de ani a fost agent de vânzări la o companie de telefonie mobilă, a lucrat într-un fast-food și a fost chiar și în zona barman-ospătar, după cum ea însăși a spus.

„Eram agent de vânzări la o companie de telefonie mobilă, după care mi-am dat seama că nu am cum să trăiesc dintr-un salariu fix. Atunci descopeream supa la plic, cam atât de low-budget eram. După aia, m-am angajat în comerţ. Am lucrat într-un fast food, apoi s-a deschis primul mall din Cluj şi m-am angajat acolo. Şi uite aşa am reuşit, din lumea asta de barman-ospătar, să supravieţuiesc uşor-uşor tot mai bine. Eu m-am dus orbeşte în Cluj că am zis că e un oraş mai mare, cu posibilităţi mai mari de a face muzică, poate găsesc pe cineva.”, au fost cuvintele artistei pentru adevărul.ro.

În 2012, Feli Donose avea să guste din succes după ce a participat la o competiție muzicală, pe care nu a câștigat-o, însă a căpătat notorietate și aprecierea publicului român.

Astfel, doi ani mai târziu, cântăreața a intrat în colaborare cu o casă de producții cunoscută și s-a axat pe scrierea de versuri și pe interpretarea acestora.

Primul single al artistei a fost lansat în anul 2014 și se intitulează „Cine te crezi?”. Piesa a devenit la scurt timp hit național și astfel, Feli devenea una dintre cele mai îndrăgite și cântărețe din România.

Feli Biografie: Vârstă, înălțime, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook Feli]

Feli Donose Biografie: Familie

Feli Donose este o prezență discretă și preferă să nu dea prea multe detalii despre familia sa. Potrivit viva.ro, cântăreața a avut o copilărie fericită alături de părinții și frații săi mai mari, în ciuda faptului că nu aveau o situație materială prea bună.

Aceeași sursă notează că părinții Feliciei Donose au divorțat pe când artista avea doar 14 ani. La începutul anului 2018, artista și-a pierdut tatăl, cu care avea o legătură specială, urmând ca în primăvara aceluiași an să o aducă pe lume pe fiica sa, Nora Luna.

Extrem de discretă și în ceea ce privește partenerul său de viață, despre Cătălin se cunoaște că nu este persoană publică, dar și că s-ar fi mutat în țara natală pentru a fi împreună cu Feli.

Citeste si: Actoria și rolul de mamă, aproape imposibil de ”jucat” în același timp. Dana Rogoz vorbește despre problemele întâmpinate în carieră: ”E greu să împaci cele două lumi”

Legat de un al doilea copil, artista a mărturisit în cadrul unui podcast pe YouTube că și-ar dori un frate sau o soră pentru Nora Lună, însă nu născut de ea, ci adoptat: „Eu acum, în momentul ăsta, și îmi asum lucrul ăsta, nu mai simt să mai vină așa, prin corp, încă un frate sau o soră pentru Nora. Dar îmi doresc să adopt.

Încă nu simt că-i momentul, că nu știu cum se face treaba asta și dacă suntem pregătiți. E foarte delicată treaba asta cu adopția. Ne dorim, dar ne e frică încă.”, a mărturisit artista Feli Donose.

Surse: adevărul.ro , viva.ro, youtube.com