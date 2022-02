Feli, dezvăluiri picante din culisele relației ei! Cum menține artista vie flacăra iubirii

In articol:

Feli este una dintre cele mai iubite artiste din țara noastră. Cântăreața a reușit să câștige simpatia publicului, prim simplitate, carismă și talentul înnăscut cu care înzestrat-o divinitatea.

Feli, mărturii sincere despre relația ei: "Avem multe motive pentru care să fim fericiți și fericiți împreună!"

Este una dintre cele mai discrete prezențe mondene și de foarte puține ori a venit în public pentru a da din casă despre familia ei sau viața ei personală. Cu toate acestea, Feli și-a deschis inima și a vorbit despre relața ei. Iată ce a dezvăluit celebra cântăreață!

Feli a dezvăluit relația pe care o are cu tatăl copilului ei este una bazată pe încredere. Faptul că între artistă și iubitul ei nu au niciun secret, asta-i ajută foarte mult și le ofero stabilitate și armonie în relație. Când vorbește despre legătura cu iubitul ei, Feli folosește cuvântul "familie". Micile tensiuni sau contraziceri nu fac altceva decât să-i unească și mai mult pe Feli și iubitul ei, care sunt foarte fericiți împreună.

"Orgoliul există în noi, oamenii, încă din grădiniță. Mândria și furia, supărarea, frustrarea, iubirea, speranța, bucuria, dorința de a merge mai departe, de a trece peste. Nu avem niciun secret. Cred că se numește maturitate ceea ce noi învățăm amândoi în rol de familie cu copil. Reușim să trecem peste orice, pentru că ne dăm seama că, așa cum se întâmplă în toate relațiile, la supărare simți că e mai dramă totul. De fapt, sunt lucruri mici cele pentru care ne supărăm. Ne dăm seama și trecem peste. Avem multe motive pentru care să fim fericiți și fericiți împreună. Și lucrând la relație cred că descoperi frumosul din relația ta de la o perioadă la alta. Cu timpul trecând. Și vorba cântecului: Dă-i timp timpului!", a dezvăluit Feli, pentru revista VIVA .

Feli: "Nu am rochia visurilor mele de mireasă"

Deși a fost cerută în căsătorie, Feli nu este una dintre acele femei care așteptă cu nerăbdoare momentul nunții și își fac numeroase planuri. O fire pragmatică, Feli știe că acest moment trebuie să fie special și nu vrea să grăbescă cu nimic procesul nunții, mai ales în perioada asta, când evenimentele de acest fel nu sunt mai deloc favorizate. De asemenea, Feli recunoaște că nu are o rochie anume de mireasă și tot ceea ce este important este să trăiască lângă bărbatul iubit.

"Nu ne-am gândit. Eu am fost cerută de soție, dar nu ne grăbim niciunde. Mai ales în vremuri cu nisipuri mișcătoare ca cele pe care le trăim acum. Până am să mă mărit, eu o să mai lansez un album, două. Lăsând gluma la o parte, nu actul oficial mă face să iubesc mai mult. Dar probabil, când voi fi mireasă, voi fi o mireasă desculță.(...) Ai fi surprinsă cât de simplu e cu mine. Nici măcar nu am rochia visurilor mele „de mireasă”. Niciodată nu am visat la una. Am, în schimb, în cap ținute pentru clipuri, pentru proiectele în care urmează să activez. Cu Cătălin e altfel. Când ai sentimentul că nu e decât firesc să îți duci viața lângă partenerul tău, cam uiți de rochie, nuntă și „detalii de genul ăsta", a dezvăluit Feli, pentru sura menționată mai sus.