Feli, mamă pentru a doua oară? Cântăreața își dorește asta de mult timp

Feli, alături de familia ei [Sursa foto: Instagram]

Artista își dedică tot timpul fetiței sale, însă este pregătită să își împartă afecțiunea. Cântăreața este gata să fie mamă pentru a doua oară.

Feli dorește să adopte un copil

Rolul de mamă a făcut-o pe Feli să trăiască cele mai frumoase și intense sentimente din viața ei. Odată cu venirea pe lume a Lunei, artista a început să se cunoască mai bine pe sine și să realizeze faptul că este capabilă de orice atunci când vine vorba de minunea căreia i-a dat viață: "Sunt mult mai împlinită acum și mai hotărâtă. Nora Luna m-a ajutat să descopăr că am un instinct de supraviețuire fără margini când vine vorba de ea și de oamenii pe care îi iubesc. Nora Luna, copilul nostru, este unul din cele mai prețioase daruri pe care mi l-a dat Dumnezeu. Ea a venit ca o primă surpriză frumoasă a vieții mele.", a povestit aceasta pentru "perfecte.ro".

Faptul că iubește atât de mult să fie mamă și să fie alături de copilul ei a făcut-o pe Feli să se gândească la adopție.

Solista își dorește pentru Nora Luna un frate sau o soră, căruia să îi ofere o familie și pe care să îl iubească ca pe propiul copil:, a declarat Feli pentru aceeași publicație.

Feli are o familie frumoasă alături de Cătălin, tatăl fetiței ei

Povestea celor doi a stat departe de ochii presei, Feli fiind o artistă care nu a dorit să-și expună prea mult viața privată. Cântăreața l-a cunoscut pe tatăl fetiței ei la o nuntă și de acolo a început o frumoasă poveste de dragoste între cei doi.

Feli a declarat, cu ceva timp în urmă, faptul că a simțit o legătură puternică cu partenerul ei, Cătălin, însă nu a fost vorba de dragoste la prima vedere, ci mai degrabă de o pasiune, de apartenență: "Pe Cătă l-am cunoscut la o nuntă la care am fost invitată să cânt. De acolo am devenit prieteni, iar câteva luni mai târziu deveneam părinții Norei Luna. De menționat faptul că, iubindu-ne, deja a venit și ea. Nu a fost dragoste la prima vedere! A fost sentiment de apartenență la prima vedere. Am știut că el o să fie tatăl copilului meu”, povestea pe atunci solista.