"Felicitări" Cristina Spătar a împărtășit cu toată lumea vestea mult așteptată, la o lună de la nuntă! Fanii nu și-au putut stăpâni bucuria

Cristina Spătar se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața este activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa se face că, la doar o lună de când vedeta le-a făcut o mare bucurie fanilor, căci a ajuns în fața altarului alături de jumătatea sa, Vicențiu Mocanu, Cristina a venit cu o altă veste bună pentru admiratori, mai precis că va lansa o nouă melodie.

Bineînțeles că, imediat ce au văzut postarea, internauții s-au grăbit să o felicite pe artistă, reacționând chiar în secțiunea de comentarii a postării.

„Felicitări și mult succes”, „Felicitări!”, „Dumnezeu să vă dea tot ce ați cerut în urma greutăților vieții. Felicitări pentru ce ai în prezent”, „Mult succes și multă sănătate. Felicitări”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor la postarea Cristinei Spătar.

Cristina Spătar, despre gelozia din cuplu

La scurt timp după ce Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu au ajuns în fața altarului, vedeta a făcut o serie de dezvăluiri din intimate și a vorbit despre gelozia din cuplu.

În timp ce cântăreața este foarte liniștită când vine vorba despre acest subiect, se pare că partenerul ei ar fi puțin gelos, spune ea. Astfel, artista a mai precizat că din cauza experiențelor pe care le-a avut în trecut, aceasta nu mai are nicio așteptare, dorindu-și doar să se bucure din plin de moment.

„Eu nu, poate el puțin așa (n. red. este gelos), eu n-am nicio treabă, sunt foarte liniștită. Eu, după experiența pe care am avut-o, nu mai am așteptări. Cât o vrea Dumnezeu atât vom fi și cât o să țină, o să țină și chiar nu am așteptări. Mi se pare că trăiesc o perioadă foarte frumoasă și mă bucur de ea și am învățat să nu mai fiu temătoare, că eram atât de speriată să nu mă despart, vedeam pe toată lumea că divorțează”, a declarat artista, la doar câteva săptămâni după ce s-a căsătorit cu Vicențiu Mocanu.

