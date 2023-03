Femeia care a ajuns să facă o mie de dolari pe săptămână căutând în gunoaie. A renunțat chiar și la locul de muncă, iar acum trăiește doar din asta

In articol:

Căutatul prin gunoaie poate fi considerat de foarte multă lume ca fiind ceva scârbos, dar și o activitate ce este asociată cu persoanele fără adăpost. De cele mai multe oamenii aruncă lucruri pe care ei le consideră inutile sau care nu mai sunt pe placul lor.

„ Cea mai mare parte a mobilei mele vine de la gunoi”

Însă, pentru alții aceste obiecte pot reprezenta o avere, ba chiar un business exact ca în cazul unei tinere care a renunțat la locul ei de muncă pentru a face acest lucru.

Tiffany Butler este o tânără de 32 de ani din Texas, care a reușit să găsească modul prin care să facă mulți bani într-un mod mult mai simplu, la care nimeni nu s-ar fi putut gândi vreodată. Mai exact, femeia petrece câte șase ore pe zi căutând prin gunoaiele supermarketurilor. Obiectele găsite le vinde online, iar în doi ani a reușit să câștige mai mult de 80.000 de dolari.

Mai mult, aceasta și-a mobilat toată casa cu lucrurile luate din tomberoane. Cele mai valoroase obiecte pe care tânăra le-a găsit aruncate au fost un șifonier retro în valoare de 3.000 de dolari, un aspirator sau aparate de cafea.

„Probabil că am găsit toate obiectele de bucătărie la care vă puteți gândi, dar preferatul meu este un aparat de gătit sub presiune, care costă în jur de 200 de dolari. Am găsit blendere, aparate de cafea, cuptoare, oale, veselă și cuțite. Înainte să înceapă să le distrugă, găseam cutii imense cu produse de machiaj, uneori chiar nedesfăcute: tuburi de mascara de 26 de dolari, seturi de rujuri de la firma lui Kylie Jenner, palete de farduri. Cea mai mare parte a mobilei mele vine de la gunoi, precum o canapea de 300 de dolari sau un dulap de 200”, a declarat Tiffany, potrivit Daily Mail.

Câștigă circa o mie de dolari pe săptămână din căutatul în tomberoane

Tânăra a mărturisit că această pasiune pentru a căuta prin gunoaie și de a găsi tot felul de obiecte pe care le poate refolosi sau valorifica a început în luna august a anului 2021.

Femeia este mama a patru copii și a luat decizia de a renunța la locul de muncă pentru a avea mai mult timp să caute în gunoaie. Acum, aceasta ajunge să strângă în jur de 1.000 de dolari pe săptămână din vânzarea lucrurilor găsite.