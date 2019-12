Prezicătoarea Maria Ghorghiu susține că în curând ar putea avea loc un atac asupra sediului Televiziunii Române. Femeia spune că a auzit o voce care i-a transmis că televiziunea va fi atacată, fără a preciza dacă e vorba despre ce gen de atac e vorba.

În această dimineață aud un glas care spune ceva despre ce (posibil) se va întâmpla în TVR. Nu am reușit ca să înțeleg și primele cuvinte, dar pe acestea le-am înțeles foarte bine. Glasul începuse să spună ceva, (cred ca am pierdut vreo 3-4 cuvinte) apoi aud clar așa: "(cuvinte neintelese) apoi: A atacului in TVR." Prieteni dragi, am ţinut neapărat să scriu și acest mesaj, chiar dacă nu am înțeles primele cuvinte. Este foarte bine de știut, deoarece, numai așa se poate preveni vreun posibil atac în TVR. Sunt sigură că și acolo există pază solidă, așadar, toată lumea va fi bine păzită indiferent în ce județ s-ar afla.

Eu, dragii mei, mi-am făcut datoria de suflet și am publicat Mesajul așa precum l-am auzit, ca să putem preveni un eventual atac în TVR! Să ne rugăm Bunului Dumnezeu și Măicuței Domnului, ca să apere atât oamenii care lucrează în TVR, cât și pe noi deopotrivă. Să ne rugăm ca s-avem pace și liniște în România, dar și în lume.

Citeste si: Maria Ghiorghiu, în doliu: „Odihnește-te în pace, suflet drag!”

Citeste si: Maria Ghiorghiu ar fi prezis moartea lui Cornel Galeș! Mesajul cutremurător: „Un glas care spune ceva tare trist despre o vedetă TV”

Să mulțumim Domnului și Maicii Domnului, pentru toate câte ne-a dăruit și ne dăruiește în fiecare clipă a vieții noastre și să ne iubim Aproapele ca pe noi înșine! Cu dragoste, Maria”, a scris prezicătoarea pe blogul ei personal.