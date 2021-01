Femeia care l-a ajutat pe bătrânul ignorat la Spitalul din Corabia, dezvăluiri despre cazul acestuia: ”Nicio infirmieră nu a pus mâna pe el”

In articol:

Mădălina Temelie, tânăra care l-a filmat pe bătrânul bolnav și ignorat de asistente medicale, pe holurile Spitalului Orășenesc din Corabia, a relatat întregul episod. Femeia a povestit pentru Digi24 cum cadrul medical pe care l-a chemat să-l vadă pe bătrân, a venit doar să observa și a plecat imediat. De asemenea, Mădălina a mărturisit și faptul că niciuna dintre infirmiere nu a pus mâna pe bătrânul înfometat, care zăcea de ore în șir pe jos, pe holul unității medicale.

Mai mult decât atât, olteanca spune că nu a sunat-o nimeni de la DSP, deși aceștia au dat amenzi, în urma imaginilor postate de ea pe rețelele sociale.

"Prima persoană care a ieșit să-l vadă a fost medicul la care eu apelasem. Singurul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă și să-l observe pe bătrânul aflat în genunchi și să spună că la momentul potrivit vor veni infirmierele. Doamna cu părul roz a venit de la gardă, tind să cred că e asistentă. Nimeni nu l-a ajutat, am încercat să-l ridic eu, dar starea lui de sănătate nu mi-a permis. Mi-a spus că are răni și că îl doare, deși am încercat să-l susțin cu propria greutate. Însă nici eu nu sunt foarte mare și nu am o condiție fizică foarte bună",a povestit Mădălina.

Totodată, Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a trimis o echipă de control a DSP OLT, care a dat mai multe sancțiuni. Medicul de gardă a fost amendat cu 6000 de lei, iar asistenta acestuia a fost sancționată cu 3000 de lei.

"Sinceră să fiu, nu mă satisface cu nimic, ideea demersului meu este schimbarea, pentru că ne confruntam cu un sistem sanitar bolnav, dar nu doar la Corabia", a mai spus Mădălina, pentru Digi24.

Bătrânul plângea de foame

Mădălina Temelie a mai spus pentru sursa precizată, faptul că bătrânul era înfometat și nicio infirmieră nu a pus mâna pe el. "Bătrânul s-a ridicat singur, nu au pus mâna să-l ajute, s-a așezat tot singur în scaunul cu rotile. Nicio infirmieră nu a pus mâna pe el. După ce s-a așezat în scaun, singurul lucru pe care l-am mai spus doamnelor a fost să-i dea ceva de mâncare, se plângea de foame, vârsta și-a spus cuvântul. Am preferat apoi să mă retrag. În tot acest timp, o singură femeie s-a apropiat panicată și dânsa, aștepta undeva la medic, iar în momentul în care doamna în roz a venit, această a fost nevoită să plece să-și rezolvele problemele sale",a declarat Mădălina.

Bătrânul, ignorat la Spitalul din Corabia

sursa - digi 24