Sophia Hadjipanteli a șocat o lume întreagă datorită aspectului său fizic. Mai exact, cu felul în care a ales să poarte sprâncenele. Este cunoscută drept ”Frumoasa cu o sprânceană”, iar asta pentru că și-a lăsat sprâncenele să crească atât de mult, încât acestea s-au unit și pare că are una singură. Cu toate că arată bizar, tânăra este urmărită de peste 200.000 de oameni pe Instagram, iar sprâncenele ei au făcut-o cunoscută în toată lumea.

„Stârnesc o mulțime de reacții negative, însă nu am de gând să vorbesc despre lucrul acesta.

Dacă vă aflați într-o familie în care fratele și tatăl au și ei sprâncene foarte drăguțe, nu sunteți niciodată conștienți că ele sunt groase.

Am ales să-mi port sprâncenele în felul acesta pentru aceleași motive pentru care mi-am conceput și stilul în școală, pentru că singura preferință care contează este a mea. Dacă copilăria mea m-a învățat ceva, este că îmi place să fiu altfel.”, a spus ea într-un interviu acordat lui Harper’s Bazaar.

„Când am crescut mi-am dat seama că arăt diferit. La școală mă îmbrăcam mereu mai ciudat, iar colegii se luau constant de mine. Am primit și amenințări cu moartea pentru felul în care arăt. Cred că fața mea arată mai bine așa. Alții mă dezaprobă, dar asta e OK. (...)

Am monosprânceană, căci asta este alegerea mea. Sunt cine sunt, căci vreau să fiu în modul acesta. Când judecați alți oameni în funcție de make-up-ul lor, hainele sau felul lor de a fi, doar pentru că voi nu sunteți așa, deveniți la fel de toxici precum regulilele și presiunea la care suntem în permanență supuși.", a postat Sophia pe contul ei de Instagram.

Sophia Hadjipanteli este un model greco-cipriot, cunoscută cel mai mult pentru aspectul sprâncenelor sale. A apărut în prezentări de modă în timpul Săptămânii modei londoneze 2020.

Ea a câștigat atenția pentru prima dată în Marea Britanie în 2017. Aceasta a urcat pe podium pentru diverse mărci, inclusiv Guess Jeans și Polaroid. Hadjipanteli s-a născut și a crescut în Cipru, apoi s-a mutat în SUA pentru a studia marketingul la Universitatea Maryland.