Femeia căreia Tavi Clonda i-a lăsat un mesaj de iubire! Nu, nu e vorba de Gabriela Cristea. Artistul a ținut să spună asta public: „Tot ce ai făcut pentru noi”

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează cel mai apreciat cuplu din showbiz-ul românesc. Cei doi trăiesc viața la maxim și se iubesc ca în prima zi. Deși au fost criticați la începutul relației, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 8 ani și împreună două fetițe minunate, pe Victoria și Iris.

Tavi Clonda, mesaj de dragoste pentru altă femeie

Tavi Clonda și Gabriela Cristea și-au oficializat relația în anul 2015, atunci când au decis să facă și cununia civilă.

Tavi Clonda și-a declarat iubirea altei femei în mediul online. Aceasta este foarte importantă pentru el și a dorit să o felicite public și să îi transmită toată iubirea. Este vorba despre mama lui, pe care o respectă și o iubește necondiționat. Cu ocazia zilei de naștere a celei ce i-a dat viață artistului, Tavi Clonda a dorit să îi mulțumească public pentru tot ce face pentru el și familia sa.

Mama vedetei este foarte apropiată de fiicele lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea. Aceasta petrece foarte mult timp în casa celor doi soți, ajutând la creșterea micuțelor. Astfel, Tavi Clonda a ținut să îi mulțumească și să îi transmită toată dragostea pe rețelele de socializare.

„ La mulți ani, scumpă mamă! Să fii sănătoasă să te bucuri de copii, nepoți, de viață! Suntem mândri de tine și îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi și pentru ce vei mai face! Te iubim până la cer”, a transmis Tavi Clonda pe pagina sa de Facebook.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea și-au proiectat singuri casa

Tavi Clonda și Gabriela Cristea se pot considera doi oameni împliniți din toate punctele de vedere. Formează unul dintre cele mai longevive cupluri și sunt foarte mândri de tot ce au reușit să realizeze. Au două fetițe minunate de care se bucură zi de zi și au construit o familie frumoasă și unită.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea și-au proiectat singuri casa și au muncit din greu pentru a-și îndeplini visul.

„ Când am proiectat casa, țin minte și acum, am desenat-o mai întâi pe pământ. Când am intrat noi dintr-o cameră în alta, pe pământ, nu ziceam că e așa mare. Apoi am ridicat-o la roșu, apoi la alb, se cam restrângea spațiul. Noi doi suntem la fel. De obicei într-o relație, unul e contabilul, unul e visătorul. Amândoi suntem doi artiști, doi visători și niciunul nu a zis că e prea mare sau prea mică. De asta a ieșit atât de mare, dar mie nu îmi pare rău, nici Gabrielei nu îi pare rău. Dar este foarte greu de întreținut, avem nevoie de ajutor”, a povestit Tavi Clonda, în urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu.

