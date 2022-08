Femeia cu probleme psihice din Arad, care a împins o tânără în mijlocul șoselei, a ajuns din nou pe străzi

In articol:

Cu doar câteva zile în urmă, o tânără din Arad a trecut prin clipe cumplite după ce a fost împinsă în mijlocul șoselei. Aceasta a avut noroc că nu a fost călcată de o mașină, însă a scăpat ca prin urechile acului.

Tânăra a identificat-o imediat pe agresoare: o femeie fără adăpost din localitate, care a mai cauzat probleme și altor trecători care au ajuns în municipiu pe parcursul

timpului.

Citeste si: Caz halucinant în Arad! O tânără a fost împinsă în fața mașinii. Atacatoarea este tot o femeie din localitate

Citeste si: În ce oraș din Europa te poți caza cu doar 4 lei. De 500 de ani sunt aceleași prețuri- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Agresoarea tinerei din Arad a ajuns din nou pe străzi

Arădeanca i-a făcut câteva poze celei care a fost la un pas să o bage în spital, și le-a postat pe o rețea de socializare. Oamenii legii au recunoscut-o cu ușurință pe cea care era să provoace o tragedie. Au găsit-o în zona în care obișnuiește să își ducă traiul și, pentru că nu are casă, au dus-o inițial într-un adăpost.

Pentru că tânăra nu a depus plângere la poliție, oamenii legii nu au putut să o rețină prea mult pe agresoare. Femeia care a fost îmbrâncită a povestit la acel moment toată întâmplarea pe Facebook.

„Unde ne îndreptăm, Dumnezeule mare??? Nici nu știi ce îți aduce ziua și momentul. Să aveți mare grijă la „doamna” din poză care nu e în mințile ei! Stai liniștit la semafor și se trezește o nebună, care nu ar trebui să fie pe stradă, dar la noi până nu se întâmplă o tragedie nu ia nimeni atitudine, să te împingă în drum, când mașinile trec cu viteză. Cineva a avut grijă de mine și nu m-am trezit sub roțile vreunei mașini. Bine că nu a fost și copilul cu mine. Ce să mai zic de spiritul civic? Așa că ochii în patru, că nu știi de unde vin”, a relatat victima pe Facebook.

Citeste si: O femeie s-a sinucis din cauza durerilor cumplite din timpul travaliului. Membrii familiei nu au lăsat-o să facă cezariană, chiar dacă tânăra i-a implorat

Femeia este cunoscută în zonă pentru că are ieșiri violente. Oamenii legii au dus-o la un spital de psihiatrie, pentru că are anumite tulburări, însă nu a stat mult timp sub observația medicilor. După doar trei zile de spitalizare, femeia a fost lăsată liberă și, pentru că nu are adăpost, s-a întors să locuiască pe stradă.