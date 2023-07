Feraru: "Succesul pe care-l plătesc acum, a nenorocit multe vieți!". Tiktokerul a fost mai sincer ca nciodată despre viața lui

In articol:

Mădălin Feraru este cunoscut de o țară întreagă, iar acesta are o mulțime de urmăritori pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, acolo unde îi înveselește mereu pe cei ce-l urmăresc. Deși are mulți fani, puțini cunosc povestea de viață a tiktokerului, așa că recent, Mădălin Feraru a fost invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, moderată de Adiță Voicu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, acolo

unde și-a deschis sufletul în fața publicului său și a făcut dezvăluiri din viața sa.

Mădălin Feraru, totul despre personajul din TikTok

Feraru are un succes formidabil pe Tiktok, însă se pare că nu este mândru de comportamentul său. Tiktokerul a vorbit deschis despre ce face pe platforma de socializare.

"Sunt 0% autentic pe TikTok. Acolo am un rol. Mi-ar fi scârbă să fiu genul ăla de om, fac asta pentru enterntaining, fac asta pentru un pumn de fericire. Mi-aș fi dorit să educ tineretul, să îi aduc într-o altă zonă, asta pentru că eu hrănesc publicul cu ce sunt. Îmi pare rău că fac asta, o să am o răspundere foarte mare pe lumea cealaltă, pentru că sigur am un impact asupra tinerilor și vocabularul meu…Am reușit cu un limbaj acid să atrag un public nu tocmai ortodox. Succesul pe care-l plătesc acum, a nenorocit multe vieți!", a declarat Mădălin Feraru.

Mădălin Feraru este dependent de jocurile de noroc

Mădălin Feraru a făcut dezvăluiri despre patima jocurilor de noroc și dependența în care a căzut din cauza acestora. Nu este un secret pentru nimeni că acesta are un viciu pentru acest tip de jocuri. Tiktokerul a mărturisit că această acțiune îi oferă adrenalină și o viață activă. Tot el a ținut să precizeze că este cel mai rău viciu dintre toate, însă și-l asumă.

„Adiță: Ce vicii ai tu?

Mădălin Feraru: Păi, după cum bine știe toată România, și nu mă feresc, sunt în patima asta a jocurilor de noroc, pe care am liniștit-o foarte mult timp. E o boală, nu mai știu definiția corectă. Am nevoie de adrenalina aia artificială, știi? Nefăcând sport, neavând o viață activă, fiind sedentar, caut să îmi iau dopamină de acolo. Nu recomand absolut niciunui om treaba asta, este un viciu pe care trebuie să ți-l asumi, să nu învinuiești alți oameni pentru ceea ce faci, ceea ce ești. Este, cred, cel mai rău viciu dintre toate. Mai bine eram narcom an. E o chestie și în asta, să învăț ceva din ea. A trebuit să învăț, de la sus, jos, jos, sus, sunt niște filtre prin care eu am trecut”, a mărturisit Mădălin Feraru, în emisiunea de pe canalul theXclusive, Fiță cu Adiță.

