Fetele din Casa Iubirii, vizate de Jador: ”Mi-ar plăcea să le cunosc”. Ce a spus artistul despre fiecare concurentă

Jador, unul dintre cei mai ascultați artiști ai momentului, dar și burlacul showbiz-ului românesc, râvnit de multe doamne și domnișoare, a pus ochii acum, nu pe una, ci pe toate fetele care-și caută alesul în ”Casa Iubirii”.

În emisiunea online ”Culisele Iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, manelistul și-a luat rolul dat de brunetă în serios și le-a făcut concurentelor de la Kanal D o scurtă descriere.

Jador, verdict sincer despre fetele din ”Casa Iubirii”

Jador spune că toate fetele sunt frumoase, dar în viziunea sa, unele au totuși ceva ce pe el nu îl atrage. Machiajul, părul și unghiile fetelor au fost aspectele pe care artistul le-a luat în considerare, criticând modul identic de a se afișa a gemenelor din competiție

Însă, pe lângă aceste aspecte, ochii lui au fost ațintiți și asupra decolteului lăsat la vedere de concurente ori de forma corpului, el menționând că îl atrag femeile cu forme bine conturate.

”Dori este foarte drăguță. Este unguroaică. Eu am fost îndrăgostit de o fată maghiară. Nu îmi plac unghiile ei. Îmi place părul, e așa sănătos. Larisa este sora ei, nu? Au și tatuajul la fel?! Asta e ceva greșit. Fetelor, dacă vedeți asta, este greșit. Nu mai aveți nota aia de personalitate individualaă Și totuși Larisa are un tatuaj pe deget, o cruce. Nu îmi plac unghiile la niciuna din ele. Nu sunt foarte machiate, sunt niste fete drăguțe. Sincer, nu aș putea să spun despre o fată că e urâtă. Iolanda este drăguță. Îmi plac unghiile ei, părul ei mi se pare cel mai frumos de până acum. Toți băieții se uită la unghii și păr. Are și o tentativă de decolteu. Este foarte drăguță, serios. Iolanda are mult mai multe de spus, crede-mă… Kinda e genul tradițional de moldoveancă. E foarte sensibilă, are părul drăguț, e foarte machiată. Ștefania e un fel de Bianca Comănici. Se vede că e copilă, are ochi frumoși, păr drăguț și se machiază cu bun gust și îmi place și rochița pe care o are. Natalia este nouă. Are sprâncene drăguțe, naturale, păr fain”, i-a spus Jador Biancăi Comănici.

Ulterior, când a ajuns să își spună părerea și despre Corina, artistul a făcut o mărturisire surprinzătoare. Se pare că pe blonda care i-a sucit mințile cu trupul său o cunoaște de ceva vreme. Un prieten comun ar fi puntea lor de legătură, însă la mijloc nu este vorba despre ceva mai mult, el declarând că tânăra de 28 de ani nu este genul lui de femeie, dar, dacă simțurile nu îl înșală, atunci Corina are un potențial extraordinar.

”Corina nu e genul de femeie pe care o prefer. Păcat că se machiază așa strident, păcat că are o piele așa finuță. Corpul este foarte bine sculptat. Este foarte sexy, dar e prea mult. Genele îi ascund ochii, nu îi se văd. Pe fata asta o știu de la un băiat. Nu vreau să spun, dar el e un copil. Are corpul frumos, nasul e drăguț, buzele sunt foarte mari. Are potențial de a fi o fata frumoasa daca ar renunță la gene.”, a mai adăugat Jador”, a mai spus Jador la ”Culisele Iubirii”.

La final, după ce și-a delectat privirea cu atâtea fete frumoase, Jador nu a dorit să răspundă și ultimei provocări lansate de Bianca Comănici.

Artistul spune că preferă să păstreze pentru el topul preferințelor personale pentru a nu influența opinia publică, dorind ca cei din fața micului ecran, care sunt fanii lui și care urmăresc emisiunea, să le aprecize pe tinere, nu pentru că a zis el, ci pentru caracterul pe care acestea îl afișează.

”N-aș vrea să jignesc, fetele sunt foarte frumoase. Dacă o să zic, toată lumea o să se ia după asta și o să le aprecize în fucnție de ce zic eu și nu vreau. Mi-ar plăcea să le cunosc, dacă le văd undeva. Așa, la prima vedere, aș alege câteva”, a mai spus Jador.