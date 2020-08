In articol:

Ariana, o fetiță de doar 12 ani din Oradea, infectată cu COVID-19 a luat o decizie grea, a cerut să fie internată deși era asimptomatică, pentru a-și proteja mama. Povestea copilei, publicată de Bihoreanul, a impresionat pe toată lumea. Acum, Ariana este acasă și vizitată de jurnaliștii de la aceeași publicație, a povestit despre decizia sa dar și despre experiența din spital.

”Am făcut ce cred că ar fi făcut în aceeaşi situaţie orice copil pentru părinţii săi şi orice părinte pentru copiii lui. Am suferit puţin, dar am procedat corect”, spune Ariana după cele 14 zile pe care le-a petrecut în spital

Ariana consideră că a fost “aventura vieţii” ei de până acum și povestește cum a ajuns la spital, dar și cum a trăit cele 14 zile de internare. ”După ce am ajuns la secţia de Infecţioase am aşteptat cam o jumătate de oră să mi se facă internarea. De cum am intrat în clădire şi pe măsură ce mergeam pe coridor spre salon, un ”astronaut” împrăştia cu dezinfectant peste tot în urma mea. Mă simţeam eu însămi ca un mic virus care pătrunde într-o cameră de unde nu va mai ieşi două săptămâni. După câteva ore a venit o asistentă și m-a găsit cu hainele de stradă. M-a întrebat dacă voi rămâne aşa 14 zile. Atunci mi-am dat seama cât de mult voi sta singură şi închisă…”, a povestit Ariana.

După ce a aflat că are COVID 19, fetita de 12 ani, i-a cerut mamei să fie dusă la spital

După ce, împreună cu mama sa, a stat câteva ore pe o terasă alături de nişte prieteni care aveau, fără să ştie, coronavirus, au fost identificate drept "contacţi" ai acestora, în urma unei anchete epidemiologice şi testate.

În cazul femeii rezultatul a ieşit negativ, dar pentru Ariana a confirmat infectarea cu COVID 19. După ce a aflat că este bolnavă, copila a cerut să fie dusă la spital, pentru a nu o pune în pericol pe mama sa, diagnosticată în vara lui 2018 cu o afecţiune oncologică. Chiar dacă mama ei s-a opus, Ariana și-a menținut decizia și i-a cerut să sune la spital pentru că-și dorea să fie internată.

foto: Bihoreanul