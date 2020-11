Fiica actorului Constantin Codrescu, probleme mari in Spania. A depus plângere la poliție EXCLUSIV

Anca Codrescu locuiește de câțiva ani în Spania, țară unde are grijă de o bătrână. Obligată să stea departe de țară din cauza pandemiei de coronavirus, Anca Codrescu a mărturisit că suferă de doul celor doi copii pe care i-a lăsat în țară și pe care nu i-a mai văzut de anul trecut. Mai mult, din păcate din cauza restricțiilor de călătorie impuse de autorități, nici nu va reuși să fie lângă ei de Sărbători.

În această toamnă, fiica lui Constantin Codrescu a fost și grav bolnavă. O răceală a ținut-o la pat zile bune, dar deși ea a bănuit la un moment dat că ar fi putut fi vorba de COVID, familia unde lucrează nu a vrut să se testeze. ”Cred că am virus. Familia unde lucrez nu vrea să anunțe medicul de familie să ne supună la test. E ca o gripa normală, am dureri de cap, stare de oboseală, mă înțeapă gâtul puțin dar încă nu tușesc și de o oră fac ceva febră. Normal pe mine gripa nu mă predomină, corpul meu e rezistent sa văd de data asta… Doamne ajuta”, le-a transmis Anca Codrescu prietenilor săi.

Anca Codrescu, alaturi de tatăl său, actorul Constantin Codrescu

Anca Codrescu, plângere la poliție împotriva clinicii stomatologice

Acum, Anca este bine, însă o altă problemă nu-i dă pace. În urmă cu aproape doi ani, fiica actorului a început un tratament stomatologic în Spania, numai că respectiva clinică a intrat acum în faliment. Anca Codrescu a făcut plângere la poliție și a cerut băncii să nu mai plătească ratele la respectiva clinică. Dar, problema cea mare este că de aproape un an, Anca Codrescu suferă din cauza danturii, lucrarea stomatologică fiind neterminată.

”Clinica privată unde începusem să-mi lucrez dantura a dat faliment. Plăteam rate de 150 de euro pe lună. Eu am început tratamentul în urmă cu doi ani, 6 luni a fost totul bine. Mi-au pus coroana în partea de sus, apoi de aproape un an îmi tot anulează programarea. Am ajuns la poliție și am depus plângere. Din fericire, sunt în avantaj față de alți clienți, pentru că am calculat ceea ce mi-au lucrat ei până acum și cât am plătit, și nu ies în pierdere. Am oprit plata ratelor de la bancă. Am luat deja contact cu o altă clinică. E adevărat că de data aceasta, lucrarea se va face cu banii jos, mă costă 750 de euro, dar sper să fie bine”, a povestit Anca Codrescu.