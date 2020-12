Fiica Alessandrei Stoicesu, infectată cu virusul COVID-19! Prezentatoarea de televiziune a făcut primele declarații: "Sper să nu aibă Sara..."

După ce soțul prezentatoarei a contractat virusul COVID-19, se pare că Alessandra Stoicescu face declarația momentului. Sara, fiica vedetei de 1 ani și 5 luni, este infectată cu noul coronavirus. Primele declarații ale cunoscutei jurnaliste.

Fiica Alessandrei Stoicescu, diagnosticată cu COVID-19

In articol:

Deși prezentatoarea de televiziune a avut un test negativ, se pare că soțul și fiica ei s-au infectat cu virusul provenit din China. La scurt timp după, vedeta a dat primele declarații despre starea de sănătate a Sarei, dar și despre primele simptome pe care le-a avut micuța.

“Salut! Ziua a treia. Este destul de complicat. Și Sara și Sergiu au testele pozitive. Sara a făcut puțin de febră aseară, un 38 cu 7. Spun asta pentru mamele care mă urmăresc. Alte simptome nu au fost. E mârâită, e somnolentă, febră atunci, în rest n-a mai făcut. (…) Stau așa, cu mască, ca să pot să am grijă de ei, chiar dacă la un moment dat, probabil, că și eu voi fi pozitivă. Cred că vă dați seama că e greu să te izolezi de un copil de 1 an și mai puțin de 5 luni. Grele zilele astea, dar și frumoase. Stăm împreună. Sper să nu aibă Sara alte simptome. (…)”, a mărturisit vedeta prietenilor din mediul online, conform publicației unica.ro.

De asemenea, despre soțul ei, Sergiu Constantinescu, cunoscuta vedetă susține faptul că a avut febră și chiar dureri musculare.

Alessandra Stoicescu, Sara și Sergiu

“Sergiu are dureri musculare, febră aseară, seara, în general. A mâncat Sara, pentru că și asta este o problemă pentru mame. A mâncat, nu a refuzat. Nu a refuzat nicio masă. Din contră, mi-a cerut. Mi-a cerut găluște și ou, ceva ce își dorea. Vrea să se joace. Azi e mai puțin somnolentă decât ieri. Ieri, una-două spunea că vrea nani. Suntem bine. Am ieșit afară. (…). Mama este și ea negativă. Am izolat-o într-un spațiu în care intră doar ea, doar că Sara o vrea pe Adicuța, pe mama mea”, a mai adăugat prezentatoarea de televiziune.