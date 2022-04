Fiica Andreei Bănică, primul pas mare spre o carieră în muzică: ”Sunt mai mândră ca niciodată”. Ce reușită au bifat împreună

In articol:

Andreea Bănică are același iubit dintotdeauna și alături de el a devenit mamă de două ori. Artista are un băiat și o fată, iar acum, pe lângă această mare bucurie, mai are un motiv de sărbătoare.

Cu o carieră în spate de zeci de ani, pentru că a ajuns în lumina reflectoarelor când era o tânără dornică de afirmare, Andreea Bănică se laudă acum cu un palmares pe măsura timpului

ce a trecut.

Citeste si: Andreea Bănică, reacție acidă pe internet după valul de scumpiri la combustibil: „Doamne ferește”. Ce părere are artista

Andreea Bănică și Sofia au lansat prima lor piesă

Însă acum, pentru că talentul s-a moștenit în familia lor, artista și-a dorit să fructifice acest lucru și a dat lovitura. Fiica cântăreței, Sofia, la doar 13 ani se poate lăuda cu prima sa piesă, în colaborarea cu cea care a adus-o pe lume.

Citeste si: Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au divorțat?: „Știu, aș fi vrut”- kfetele.ro

Citeste si: Bătrână din Kiev, la un pas de moarte. Incredibil ce au vrut să îi facă soldații ruși - bzi.ro

Mama și fiica, îmbrăcate în același ton, alături de alte două tinere au scos piesa „Supererou”, iar în două zile de la lansare, a adunat mii de vizualizări pe YouTube. Timp în care și reacțiile ascultătorilor au fost pe măsură, mulți fiind plăcut surprinși de vocea Sofiei.

”Sofia are o voce extraordinară”, ”Superbă melodia”, ”Mult succes, Sofia”, ”Ai crescut o fetiță foarte talentată”, ”Radiezi de fericire”, ”O voce de înger”, ”Sofia are o voce cristalină”, sunt

câteva dintre mesajele pe care Andreea Bănică le-a primit la debutul fiicei sale în muzică.

Deloc surprinsă, dar foarte fericită și foarte mândră, Andreea Bănică, pentru că știa ce fată talentată are, care și studiază muzica, a publicat câteva fotografii cu Sofia, din timpul filmărilor videoclipului, în dreptul cărora și-a arătat mulțumirea pentru cele întâmplate.

”Mulțumim pentru mesajele frumoase! Azi, sunt mai mândră ca niciodată”, a

scris Andrea Bănică pe rețelele de socializare, în dreptul imaginilor cu fiica ei.

După această primă piesă, prin care Sofia și-a făcut remarcat glasul, cel mai probabil, vor mai urma și alte molodii pe care le va lansa, alături sau nu de Andreea Bănică.

Citeste si: „Sper ca într-un an să fiu cum nu am fost vreodată” Ce face Andreea Bănică pentru a arăta atât de bine la 43 de ani! Artista are o siluetă de vis

Trebuie să mai spunem că pe lângă Sofia, artista, căsătorită cu Lucian Mitrea, mai are și un băiețel. Noah are acum cinci ani și îi seamănă izbitor Andreei. Însă, rămâne de văzut dacă și băiatul va urma calea muzicii, la fel ca mama sa, sau va deveni un om de afaceri de succes, așa cum se dovedește a fi tatăl său.