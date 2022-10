Fiica Andreei Tonciu se confruntă cu probleme de sănătate: "Bolnăvioara mea". Ce a pățit micuța Rebeca?

In articol:

Andrea Tonciu trece prin momente dificile. Bruneta a publicat o fotografie îngrijorătoare cu fetița ei pe rețelele de socializare și a transmis că Rebeca se confruntă cu câteva probleme de sănătate. Iată ce i s-a întâmplat micuței!

Fiica Andreei Tonciu s-a îmbolnăvit

Andreea Tonciu își ține mereu fanii la curent cu tot ceea ce se petrece în viața ei. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, însă veștile nu au fost deloc bune. Se pare că fiica ei, Rebeca, se confruntă cu probleme de sănătate. Bruneta a publicat o fotografie îngrijorătoare cu micuța pe rețelele de socializare, stând în pat. "Bolnăvioara mea", a scris Andreea Tonciu în dreptul fotografiei cu fiica ei. Se pare, însă, ca fetița nu are nimic grav, ci este vorba, cel mai probabil, despre o simplă viroză.

Fotografia postată de Andreea Tonciu, cu fiica ei [Sursa foto: Instagram]

Andreea Tonciu a fost la un pas să facă comoție cerebrală

Și Andreea Tonciu a avut câteva probleme de sănătate, în ultima perioadă, ba chiar unele destul de serioase. Într-un interviu recent pentru emisiunea "Teo Show", bruneta a dezvăluit că a fost la un pas de a face comoție cerebrală.

A descoperit totul după ce a mers la cosmeticiană, pentru a se pensa, căci ochiul i s-a umflat și a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor: "Am avut un chist ca un punctuleț. Ducându-mă să mă pensez la cosmeticiană, a crezut că e un coș și a umblat la el. Mi l-a declanșat și am fost umflată în jurul ochiului, mi s-a umflat și chistul și eram desfigurată la față. Am crezut că mor când m-am uitat în oglindă. Dacă nu mergeam la medic, puteam să fac comoție cerebrală. Am luat un tratament cu antibiotic, după am intrat în operație.", a declarat Andreea Tonciu, în emisiunea "Teo Show", difuzată pe Kanal D.

Andreea Tonciu [Sursa foto: Instagram]