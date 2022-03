Fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav a ajuns pe masa de operație. Cu ce problemă de sănătate se confruntă Sofia: ”A trecut prin prima anestezie generală”

In articol:

Bianca Drăgușanu se laudă cu o viață împlinită, trăită în lux și opulență. La 40 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în urmă cu câteva zile, Bianca are o afacere care-i merge ca pe roate, dar este și mama unei fetițe superbe. Sofia este copilul pe care diva-l are din căsnicia avută cu Victor Slav.

Nu de puține ori, blondina, fiind extrem de activă pe rețelele de socializare, a vorbit sau a publicat fotografii cu cea pe care o numește sufletul și inima ei.

Bianca Drăgușanu și fiica sa [Sursa foto: Instagram]

Sofia a fost operată de polipi

Însă acum, legat de Sofia, fosta asistentă TV le-a dat fanilor o veste îngrijorătoare. Bianca Drăgușanu spune că astăzi, în calitate de mamă, au încercat-o emoții mari.

Și asta pentru că micuța Sofia a ajuns pe mâna medicilor specialiștilor din cauza unei probleme care este destul de des întâlnită. Mai exact, fiica blondinei și a lui Victor Slav a suportat o anestezie generală pentru a fi operată de polipi.

Pentru că a moștenit curajul de la ambii părinți, Sofia, conform declarațiilor făcute de Bianca Drăgușanu, a trecut cu bine peste această încercare.

"Ziua de azi a început cu mari emoții pentru mine. Sofia a trecut astăzi prin prima ei anestezie generală și sper că ultima. Am decis împreună cu medicul nostru să o operăm cu de polipi. A fost o fetiță curajoasă, s-a trezit și mă așteaptă. Am sunat-o și mă așteaptă să mă duc cu jucării și cu surprize. Sunt foarte emoționată. Nu am putut să dorm deloc. Vă țin la curent.", a declarat Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Drept răsplată, pentru că a fost cuminte și puternică, după ce și-a revenit din anestezie, Bianca Drăgușanu și-a vizitat fiica la spital.

Nu oricum, ci cu jucării și surprize la purtător. Vedeta i-a îndeplinit Sofiei toate dorințele, chiar dacă a fost pusă la grea încercarea. Micuța a vrut câteva jucării mai speciale, iar mama sa s-a dat peste cap pentru a reuși să-i aducă zâmbetul pe față micuței.

"Bineînțeles că după această operație, Sofia m-a pus la cea mai grea încercare. M-a trimis să-i iau niște jucării, pe care le-am căutat foarte mult și cu greul le-am găsit. Acum mă duc să i le duc ca să o fac fericită, așa cum mă face ea zilnic", a mai spus Bianca Drăgușanu.