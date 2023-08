Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, copia fidelă a prezentatorului: „I-am moștenit toate părțile”. Ce relație are Carmina cu tatăl său, după ce s-a mutat mai aproape de el

In articol:

Liviu Vârciu se poate declara un bărbat împlinit, căci, pe lângă succesul impresionant de care se bucură în carieră, prezentatorul TV are o iubită foarte frumoasă, care îi este alături de câțiva ani buni, dar și trei copii care îl fac extrem de mândru.

Carmina , fiica cea mare a lui Liviu Vârciu a împlinit, în urmă cu câteva luni, 21 de ani și se transformă, pe zi ce trece, în copia fidelă a tatălui ei.

Carmina a vorbit despre asemănările dintre ea și Liviu Vârciu

De ceva timp, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu s-a mutat în București, mult mai aproape de tatăl său, ceea ce a făcut ca legătura dintre ei să fie mai strânsă, căci se întâlnesc acum mult mai des. De curând, Carmina a vorbit despre lucrurile pe care le-a moștenit de la Liviu, mărturisind că, pe lângă calități, a preluat de la el și câteva defecte.

Tânăra este foarte mândră de faptul că i-a moștenit carisma lui Liviu Vârciu, dar recunoaște că este la fel de vorbăreață și de glumeață ca tatăl ei. Mai mult, Carmina a mărturisit că i-ar plăcea să apară într-o emisiune televizată alături de Liviu, căci, cu siguranță, ar face o echipă pe cinste.

„Sunt copia la indigo a tatălui meu, i-am moștenit toate părțile, și cele bune, dar și cele rele. Chiar și treaba cu datul din gură am moștenit-o tot de la el. În plus, avem aceeași carismă. Mi-ar plăcea să prezentăm o emisiune tv sau să jucăm într-un film, mai ales că și eu sunt actriță. Am jucat la Arad, în piese de teatru, în anii de liceu. Mi-ar plăcea să facem echipă și la o emisiune, ne-am completa foarte bine. Avem acest avantaj, de a ne citi gândurile, știu ce gândește, suntem spontani și glumeți, ne completăm foarte bine”, a declarat Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, pentru Playtech.ro.

Liviu Vârciu, despre modul în care și-a educat copiii

Prezentatorul TV se mândrește cu toți cei 3 copiii ai săi și a dezvăluit că a încercat să îi crească și să îi educe în cel mai frumos mod, sfătuindu-i întotdeauna să fie modești și

să nu se lase duși de val din cauza faptului că tatăl lor este un bărbat celebru. Mai mult, copiii lui Liviu Vârciu sunt obișnuiți deja cu faptul că tatăl lor este cunoscut de atâta lume și nu li se mai pare nimic ieșit din comun atunci când mulți oameni vin să facă poze cu prezentatorul TV.

„Cred că orice părinte face treaba aceasta, nu e ceva WOW, când auzi de copilul tău lași absolut tot! Prima fată, Carmina, a fost tot timpul echilibrată. Înainte, căci eram foarte cunoscut, întreba: 'Tati, dar de ce fac oamenii poze cu tine?'. Nu era televizorul cum era acum! Am zis: 'Tati, era prietenul meu!'. Am zis așa două, trei luni: 'Cam mulți prieteni ai, tati! Și el e prietenul tău?'. Acum Anastasia, la fel, vorbea la școală: 'Tati are foarte mulți prieteni, cunoaște pe toată lumea!'. Când se întoarce sau e un om străin pe lângă mine întreabă cu voce tare: 'Tati, el nu e prietenul tău?'. S-au obișnuit, nu au fițe, figuri, așa i-am educat!”, a spus Liviu Vârciu, potrivit Ego.ro.