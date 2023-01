Fiica cea mică a Irinei Deaconescu, de urgență la spital. Micuța Venus nu se simte deloc bine: „E atât de greu să îi vezi mici și bolnăviori!”

In articol:

Irina Deaconescu trece prin clipe grele, și asta pentru că fiica sa cea mică este bolnăvioară. Influencerița a ajuns cu cea mică la spital, chiar de ziua de naștere a vedetei.

Micuța s-a simțit foarte rău, așa că blondina a luat măsuri și a apelat la ajutorul doctorilor de la unitatea medicală.

Irina Deaconescu și Venus [Sursa foto: Instagram]

Venus a ajuns la spital, la scurt timp după ce Irina Deaconescu și-a serbat ziua de naștere

Ieri, Irina Deaconescu a împlinit frumoasa vârstă de 25 de ani și a petrecut alături de familie și de cei apropiați. Iată însă că, din păcate, câteva ore mai târziu bucuria vedetei a fost umbrită de faptul că mezina familiei a început să se simtă rău.

Venus a făcut febră, așa că soția lui Cristi Manea a fost nevoită să o ducă pe micuță la spital, unde medicii au consultat-o și i-au prescris un tratament destul de puternic.

Chiar vedeta a fost cea care a le-a mărturisit fanilor săi prin ce a trecut cu micuța ei, printr-o postare pe contul ei de Instagram.

„Aseară iar am ajuns cu Venus la spital. Nu îi scădea febra și se vedea că are dureri. Au descoperit că are roșu în gât și i-au prescris antibiotic. E atât de greu să îi vezi mici și bolnăviori!”, a scris Irina Deaconescu pe InstaStory.

Din păcate, nu este pentru prima dată când mezina familiei se simte rău. În luna noiembrie, micuța s-a confruntat cu o otită. Și atunci aceasta a făcut febră, iar starea acesteia s-a ameliorat destul de greu.

Influencerița a făcut noapte albă pentru că micuței sale i-a fost rău. [Sursa foto: Instagram]

„Am ajuns într-un final la hotel și nu există lucru mai drăguț pe lumea asta decât hotelurile care îți permit să faci early check-in. Sunt ruptă de somn. Nu am dormit azi-noapte, pentru că Venus a plâns în continuu, sărăcuța. O doare în gât, nu știu ce are, a făcut febră și se trezea din 5 în 5 minute urlând și așa a făcut toată noaptea. Am fost cu minionul la spital și are otită. Nu e neapărat grav, dar ne-a fost recomandat tratamentul cu antibiotic și curățarea nasului (apă de mare+ picături cu antibiotic)”, a mărturisit la acea vreme Irina Deaconescu, pe InstaStory.