Fiica Gabrielei Cristea are primul iubit la trei ani și jumătate. Reacția lui Tavi Clonda: ”Era să leșinăm”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au împreună două fetițe minunate! Celebra prezentatoare TV a mărturisit, în cadrul unei emisiuni, că fiica ei, în vârstă de trei ani și jumătate, are deja primul iubit. Mai în glumă, mai în serios, vedeta a dezvăluit că a primit de la grădiniță niște fotografii cu Victoria și primul ei iubit.

Deși situația este comică, Gabriela Cristea a explicat că soțul ei, Tavi Clonda, nu a fost deloc fericit când a fost pus în fața faptului împlinit.

” Fiica mea cea mare are un gagic, are trei ani jumătate, băiatul e un pic mai mare. Noi era să leșinăm, mai ales Tavi, când doamna care are grijă de ei ne-a trimis o poză cu ei îmbrățișați calumea, iar ultima poză era când ea îl ajuta să se dezbrace. Când a văzut Tavi a zis să mergem să luăm copiii de la grădiniță. Eu i-am zis să stea jos, să lăsăm copiii să învețe să fie independenți”, a spus Gabriela Cristea în cadrul unei emisiuni TV.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda[Sursa foto: Instagram]

Gabriela Cristea, despre rolul de mamă, soție și prezentatoare TV

Frumoasa vedetă a explicat că acum se împarte cu greu între rolul de mamă, soție și prezentatoare TV. Gabriela a mai povestit că-și vede fetele dimineața sau seara, când acestea deja dorm. Marele noroc al prezentatoare este chiar soțul ei Tavi, după cum spune aceasta.

” Este destul de dificil cu fetele. Tavi este erou, pentru că doar dimineața foarte devreme, când le trezesc și pe ele, prin o oră cu ele. În timpul zilei sunt la grădiniță și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Seara când ajung, ele suntîn pat, doar Victoria mă așteaptă și-mi spune că i-a fost dor de mine. Îmi vine să lesin și să-mi dau demisia instantaneu ”, a dezvăluit Gabriela Cristea.