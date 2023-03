Fiica Ioanei Ghinghină trece printr-o perioadă dificilă. Ce își dorește actrița de la Ruxandra? „Nu mă interesează la ce liceu va intra”

In articol:

Ioana Ginghină se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din țara noastră. Vedeta a trăit o poveste de dragoste care a durat mai bine de 13 ani cu fostul ei soț, cu care are împreună o fată în vârstă pe 14 ani pe nume Ruxandra.

După divorțul de fostul ei soț, vedeta și-a refăcut viața alături de Cristi Pitulice, însă nu a uitat să se ocupe de educația și creșterea fiicei sale. Tânăra a crescut și este acum o adevărată domnișoară cu care mama ei se poate mândri în orice moment.

Acum, aceasta a ajuns în acea perioadă a vieții în care trebuie să susțină examenul de Evaluare Națională și să aleagă la ce liceu va merge. Actrița a mărturisit că fiica ei își dorește să intre la un liceu de arte și are de dat 5 examene, iar acest lucru o stresează foarte mult. Ioana Ginghină a mai declarat că Ruxandra face foarte multe meditații pentru a ajunge acolo unde își dorește.

Dacă pentru adolescentă este foarte important să intre la liceul mult visat, pentru vedetă cel mai important lucru este ca fata ei să treacă peste toată această perioadă cu mintea limpede.

„Voiam să vă întreb, am mămici cu copii în clasa a VIII-a? Mie mi se pare horror această perioadă în viața lor. Am ajuns să nu mă intereseze dacă intră la liceul pe care ea și-l dorește. Eu nu am nicio problemă, vreau să fie doar sănătoasă la cap, la minte și trup. Are un program infernal în momentul ăsta. Pe mine, ca mamă de copil de clasa a VIII-a, mă interesează ca el să supraviețuiască acestui an, nu mă interesează la ce liceu va intra. Mi-aș dori să intre unde își dorește ea. Nu vreau să mai pun și eu presiune de ea. Să vă spun de ce. Anul ăsta e infernal pentru ea. Ruxandra este la un colegiu german, pe lângă examenul de la română și matematică, va da și germană. Ea vrea la Liceul Tonitza, unde are încă două examene la desen. Va avea 5 examene. Nu luați în derâdere desenul, că e foarte greu, cu natură statică, are de desenat natură statică. La toate aceste materii de examen ia meditații, că nu este de ajuns ce învață la școală. Toți copiii de clasa a VIII-a iau meditații în perioada asta. Face 5 ședințe de meditații în fiecare zi, uneori are simulări la toate materiile și în weekend. Are săptămâni când nu are nicio zi liberă”, a spus Ioana Ginghină pe rețele de socializare.

Ruxandra își câștigă singură banii la vârsta de 14 ani

Fiica actriței a crescut destul de mare încât să își de seama de faptul că banii sunt foarte importanți în viața de zi cu zi. Dacă în trecut mama ei era cea care se ocupa de toate dorințele ei și îi dădea bani pentru absolut orice, acum tânăra lucrează alături de cea care i-a dat viață în diferite campanii online.

„Ruxi are foarte mulți bani, pentru că eu de câte ori am un job în care este implicată și ea pe Instagram sau pe Facebook, îi dau parte din bani. Nu de alta, dar nu mai face poze cu mine altfel. Îmi spunea: Mama, vezi că mă duc la carting, e 150 să mă dau și cu uber-ul dus întors – noi stăm în afara Bucureștiului – încă vreo 140, și dacă mai beau și o apă(...). Vine a doua zi: mama, mă duc și eu la mall, mă duc la film, un popcorn, mai beau un suc, cam 100(..). Și iară mai fă un calcul! A treia zi: mama, mă duc și eu la echitație. Ok, cât e ora? Păi 150.(...) I-am zis: măi mamă, uite care e treaba! Nu pot! Mai bine e cu școala și cu meditațiile, deci ies mai ieftin! Că astea sunt de trei ori pe săptămână și scap mai ieftin! Îți dau un buget de 150 lei pe lună, care este de cafea, ieșiri", a povestit Ioana Ginghină, pentru Impact.