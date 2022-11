Fiica lui Ioniță de la Clejani a ajuns la spital cu hemoragie! Doctorii i-au dat o veste cumplită: „Sarcina este foarte toxică”

In articol:

Viața Ramonei Manole s-a schimbat radical în ultimii ani. Chiar ea a mărturisit că după o perioadă lungă de suferință și lipsuri, acum trăiește ceea ce nici nu îndrăznea să viseze.

Din punct de vedere profesional o duce bine, iar pe plan personal se pregătește de nuntă, dar și să devină mamă.

Ramona Manole, probleme de sănătate în timpul sarcinii

Doar că bucuriile acestea, recent, i-au cam fost spulberate. Fiica lui Ioniță de la Clejani a trecut de la extaz la agonie, dar spune că nimic nu o doboară, căci viața a învățat-o să fie puternică.

Nu cu mult timp în urmă, bruneta anunța că este însărcinată, fapt ce nu a făcut-o să renunțe la cariera sa.

A mers mai departe, astfel că zilele trecute s-a aflat în Londra, acolo unde a avut de cântat la un eveniment privat.

Doar că după petrecere, Ramona Manole a ajuns imediat pe mâna medicilor, starea sa de sănătatea înrăutățindu-se.

A avut febră, probleme cu respirația, dar și o hemoragie, fiind nevoită să stea mult pe perfuzii, medicii sugerându-i chiar să ia repaus total.

Ceea ce, conform spuselor sale, este imposibil: pentru că este o fire activă, pentru că și-a luat multe angajamente, dar și pentru că dacă nu muncește, nu va face bani, iar ea trebuie să își întrețină familia.

Astfel, deși i s-a spus că are o sarcină toxică, ceea ce presupune multă relaxare și odihnă, Ramona Manole a trecut imediat peste episodul despre care chiar ea spune că era să-i aducă moartea și a urcat iar pe scenă, ceea ce va face atâta timp cât îi va mai permite statutul de femeie însărcinată.

“Era să dau colțul în weekend... cel mai probabil din cauză că mi-a fost rău de la oboseală. Plus că nu sunt bine nici de la sarcină. Am fost în Anglia și am stat acolo de joi și până ieri (n.r – duminică). Am avut treabă în continuu unde am depus foarte mult efort, ceea ce mi-a dăunat. Am avut febră mare, nu aveam aer, plus că pe lângă asta am avut și o hemoragie gravă. Doctorii de acolo mi-au făcut cinci perfuzii în câteva ore. Mi-au băgat în venă calciu să îmi oprească hemoragia. Hemoragia s-a declanșat probabil de la frigul de acolo plus că am stat mult și în picioare. Medicii de acolo mi-am zis că sunt obosită iar sarcina este foarte toxică și nu am voie să fac nimic, dar eu nu pot să le respect indicațiile pentru că nu am cum să stau. Am nevoie de bani să îmi cresc copiii. Chiar dacă mi-a fost foarte rău și am avut o hemoragie, așa am cântat sâmbătă. Nu am avut ce face. Munca este muncă și contractele trebuiesc onorate”, a declarat Ramona Manole, conform Click.