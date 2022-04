Fiica lui Liviu Vârciu a apelat la o schimbare radicală de look: ”Mi-a fost greu”. Cum arată acum Carmina: ”Simțeam nevoia”

In articol:

Liviu Vârciu este tatăl a două fete și a unui băiat, iar acum Carmina, primul său copil, i-a făcut, nu numai lui, o surpriză de proporții.

Tânăra în vârstă de 19 ani, pentru că are anii la care poate să ia propriile decizii, s-a hotărât, ca înainte de sărbători, să facă ceva pentru ea, punându-și astfel curajul la încercare.

Citeste si: Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, distracție pe cinste cu țigara în mână și pe muzica lui Tzanca Uraganu`

Carmina Vârciu [Sursa foto: Instagram]

Carmina s-a tuns scurt, tip bob

Pentru că are aceeași imagine de când se știe, Carmina a decis să apeleze acum la o schimbare de zile mari. Astfel, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu s-a lăsat pe mâna specialiștilor și a ieșit din salonul de înfrumusețare așa cum nimeni nu credea că o va vedea vreodată.

Citeste si: Trucul perfect al gospodinelor pentru curăţenia de Paşte! Ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu pe geamuri- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Șatena, pentru că spune ea, la orizont o așteaptă un nou început, a decis să pășească pe drumul provocărilor cu o altfel de tunsoare.

Zis și făcut! De la părul lung pe care-l avea înainte, acum Carmina etalează o tunsoare tip bob.

„De multă vreme simțeam nevoia de o schimbare majoră la mine sau în viața de zi cu zi. Am meditat puțin și am realizat ce mi-ar plăcea să schimb la mine în momentul de față… Am ales să mă tund bob, nu știam că-mi doresc să mă tund bob, dar îmi place mult, sper să vă placă și vouă. Știu că e ciudat, e ca și cum ar fi o noua Carmina. Mi-a fost greu, recunosc, dar Claudia și noul capitol care va începe în viața mea m-au făcut mai curajoasă pentru a face acest pas. Mulțumesc din suflet. Mă simt uimitor”, a spus Carmina pe Instagram.

Deși ea este foarte încântată, la fel și admiratorii ei din online, care i-au trimis o mulțime de complimente pentru noul look, mama sa nu s-a arătat atât de mulțumită.

Ami nu se declară împotriva deciziei fiicei sale, dar spune că îi este greu să realizeze că acum Carmina nu mai etalează podoaba capilară de altădată.

”Pf, cu greu pot să te văd așa, părul tău superb”, este mesajul pe care Carmina l-a primit de la cea care i-a dat viață.

Citeste si: Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, surprinsă lângă Bogdan de la Ploiești. Cum s-a distrat tânăra pe muzica acestuia

Mai mult decât atât, prima parteneră a lui Vârciu spune că dacă fiica sa a fost în stare să apeleze la o asemenea schimbare, atunci ar trebui și ea să treacă de la brunet la blond, gând pe care adolescenta nu-l prea vede pus în aplicare.