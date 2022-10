Fiica lui Liviu Vârciu, prima imagine alături de iubit. Ce mărturisire neștiută a făcut Carmina: ”Am vrut să păstrez secret”

In articol:

Odată cu începerea facultății, Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, s-a mutat la București. Tânăra a lăsat Aradul în urmă, acolo unde a studiat până acum și unde se știa că locuiește cu mama sa și a început un nou capitol al vieții.

Mutarea la Capitală a fost una emoționantă, mai ales că toți prietenii și toate amintirile tinerei sunt legate de Arad.

Carmina Vârciu s-a afișat cu iubitul

Însă, odată cu venirea lângă tatăl ei, nu doar ea a primit surprize după surprize din partea lui Vârciu, cumpărându-i un apartament de lux, ci și fanii tinerei.

Fiind activă în online și deschisă cu cei care fac parte din comunitatea sa, Carmina Vârciu a decis că este momentul să nu mai aibă niciun secret și să își facă publică și aspectele legate de viața personală.

Astfel, admiratorii fiicei prezentatorului au rămas surprinși atunci când ea a declarat că iubește și este iubită, nu de acum, ci de mult, mult timp.

Ba mai mult decât atât, la mutarea din Arad, Carmina a recunoscut că în orașul natal nu mai locuia de multă vreme cu mama sa, ci cu iubitul său. Pentru că da, spune ea, de mulți ani, trăiește o frumoasă poveste de iubire, însă a preferat să țină totul departe de ochii curioșilor.

Acum, însă, pentru că și tatăl ei l-a cunoscut pe potențialul ginere, Carmina spune că nu vrea să se mai ascundă, ba chiar și-a și pus fanii pe jar, oferind unele detalii picante.

Fiica lui Liviu Vârciu, prima imagine alături de iubit [Sursa foto: Instagram ]

Tânără mărturisește că mai multe lucruri despre băiatul care i-a furat inima și despre relația lor se vor afla în curând, Liviu Vârciu fiind cel care va vorbi public despre ei doi, pe canalul său de YouTube.

Până atunci, însă, Carmina nu a fost deloc zgârcită și le-a oferit celor din online și o imagine cu iubitul ei.

”Am stat la iubitul meu pentru că da, am iubit de foarte mult timp și nimeni nu știa asta, pentru că am vrut să păstrez secret, dar nu mai are niciun sens acum și o să și vedeți de ce, cel mai probabil la tata în vlog”, a spus Carmina Vârciu pe rețelele de socializare.