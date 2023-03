Fiica Oanei Roman, o adevărată artistă la doar 9 ani. Ce talent nebănuit a ascuns până acum Isabela: „Seamănă cu soră-mea, Catinca”

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei au cu ce să se mândrească. Fiica lor, Isabela, este o adevărată artistă. Cea mică are o pasiune pentru pictură și se poate considera chiar o profesionistă.

Isabela, fiica Oanei Roman, pasionată de pictură

Mai mult decât atât, mama sa este hotărâtă să îi organizeze fetiței o expoziție, întrucât are deja o mulțime de tablouri.

În data de 21 februarie, Isabela a împlinit frumoasa vârstă de 9 ani. Deși este încă mică, fetița se poate lăuda cu un talent desăvârșit la pictură. Isabela pictează și deja are o mulțime de tablouri realizate, astfel că mama sa îi va organiza cât mai curând un vernisaj.

Fetița merge la ore de pictură, însă Oana Roman este sigură că acest talent îl moștenește din familie, fiica sa semănând în acest sens cu Catinca, sora vedetei.

Citește și: Oana Roman a desființat-o pe Carmen Iohannis! Ce a spus despre ultima apariție a primei doamne a României: „Îți pui geantă de zece mii de euro și în cap o clemă de plastic”

Citeste si: Mădălina Crețan, adevărul despre moartea soțului ei: "A avut perioade în care s-a chinuit" Iris, fiica lui Nosfe, a presimțit moartea tatălui său- kanald.ro

Citeste si: O polițistă și-a dat în judecată șefii și colegii, acuzându-i că au obligat-o la sex oral, ca ritual de inițiere. Sunt trei inculpați în boxa acuzaților iar amănuntele sunt scandaloase- stirileprotv.ro

Citește și: Oana Lis, interviu de excepție: "Am fost în modul de supraviețuire mulți ani". Ce dorințe are la 44 de ani și ce spune despre regrete| EXCLUSIV

„ Isa pictează foarte frumos și o să facem și un vernisaj cu lucrările ei, în curând. Ea merge la pictură, o dată pe săptămână are ore de pictură. Are și o profesoară, învață să picteze la modul profesionist. Are deja foarte multe tablouri pe care le-a făcut. Le-am expus și prin casă. Are și acasă șevalet, îi cumpăr pânze, are acuarele, tot felul de culori, tot felul de acril. Pictează și acasă lucrări.

Cred că a moștenit talentul ăsta din familie, seamănă cu soră-mea Catinca. Fiecare om în viața asta își alege drumul, meseria, nu trebuie să o las eu! Nu am dreptul să nu o las să facă ceea ce-și dorește, sub nici o formă! Orice și-ar alege să facă este doar alegerea ei și am s-o încurajez în alegerea pe care o va face", a mărturisit Oana Roman, pentru click.ro.

Citeste si: Fiul cel mare al Luminiței Anghel, dezvăluiri de coșmar pe internet! Tânărul a dezvăluit că nu se spală de săptămâni întregi, iar motivul i-a uluit pe toți- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate? Tradiții și obiceiuri străvechi!- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, dezvăluiri neașteptate despre artistă:”Lumea a judecat-o foarte greșit, fără să se știe motivul. Vrea copii”- radioimpuls.ro

Isabela a luat tot ce a fost mai bun de la părinții săi

Oana Roman mărturisește că fiica sa a moștenit tot ce a fost mai bun de la ea și tatăl său. Isabela este o fire hotărâtă, la fel ca mama sa, însă mult mai calmă, calitate deprinsă de la tatăl ei.

„ Seamănă cu mine, în sensul în care este foarte hotărâtă și foarte voluntară, și vrea să iasă totul cum vrea ea. Dacă nu iese cum vrea ea se supăra. Până la urmă trebuie să iasă numai cum vrea ea. În același timp, e cu mult mai calmă, ca taică-su. Eu zic că a luat ce a fost mai bun de la fiecare din noi!”, a mai adăugat Oana Roman.

Oana Roman și fiica sa, Isabela [Sursa foto: Instagram]