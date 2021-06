Fiica regretatului Aurelian Preda este pregătită să-și întemeieze o familie. Când vrea să ajungă în fața altarului Anamaria Rosa Preda?

Anamaria Rosa Preda are planuri mari de viitor, după ce, cu câteva zile în urmă, a împlinit 21 de ani. [Sursa foto: Facebook] 14:50, iun 28, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Fiica regretatului artist a trecut de pragul maturității și se bucură de tinerețe, însă își dorește foarte mult să-și întemeieze și o familie, în anii următori. Recent, tânăra a plecat în Italia, pentru a-și sărbători acolo ziua de naștere, alături de familie și de prieteni, însă lipsa tatălui nu a lăsat-o pe solistă să se bucure în totalitate de aniversarea sa.

Anamaria Rosa Preda se iubește cu Marinică de la Foișor, colegul ei de scenă

Deși are o relație cu un tânăr din breasla ei, fiica lui Aurelian Preda nu se vede alături de acesta, în fața altarului. Ea a declarat că pe viitor, când va simți că a întâlnit omul potrivit, va face și acest pas, pentru că își dorește enorm să aibă parte de o familie completă, tradițională, de care ea nu a putut să se bucure: "Nu cred că este cazul, cu siguranță dacă voi întâlni omul potrivit voi face pași spre altar. Eu îmi doresc extrem de mult familia pe care nu am avut-o, pentru că eu am trăit și am crescut doar alături de tatăl meu. Mi-aș dori enorm o familie a mea, una tradițională: mamă, tată și copii. Dar am tot timpul din lume, va veni și rândul meu când va vrea Dumnezeu. Am un proverb pe care vreau să-l împart cu toată lumea: bunătatea este gratis! Așa că, rupeți-vă din timp pentru fiecare persoană pe care o iubiți ca să nu fie prea târziu", a povestit Anamaria pentru Star Popular.

Anamaria Rosa Preda se iubește cu Marinică de la Foișor, colegul ei de scenă.[Sursa foto: Facebook]

Absența tatălui își spune cuvântul în viața fetei

Au trecut patru ani de când Aurelian Preda s-a stins din viață și a lăsat în urma lui trei copii îndurerați. Cântecele sale, apreciate și iubite de ascultători, au rămas de atunci moștenire uneia dintre cele două fiice ale interpretului, care i-a urmat îndeaproape parcursul muzical și a devenit solistă de muzică populară.

"Este și o zi emoționantă pentru că tatăl meu mai pune o lună de când a decedat la cei patru ani de zile. E și o zi tristă pentru că absența lui își spune cuvântul", a povestit Anamaria de ziua ei.[Sursa foto: Facebook]

Odată cu moartea tatălui, în sufletul tinerei a rămas un gol imens, care există și astăzi. Anamaria Rosa Preda a povestit că îi simte lipsa tatălui, mai ales în pragul evenimentelor importante din viața ei, cum ar fi chiar aniversarea zilei de naștere: "21 ani frumoși în care am trăit momente frumoase, urâte, ca în viața oricui. Sunt foarte fericită pentru ziua de azi, mă simt specială, iubită, împlinită, alături de familie, chiar aveam nevoie de astfel de momente. Este și o zi emoționantă pentru că tatăl meu mai pune o lună de când a decedat la cei patru ani de zile. E și o zi tristă pentru că absența lui își spune cuvântul. Modul de a face petrecerile pe care mi le organiza, iubirea lui îmi lipsește, dar știu că mă veghează de sus, îmi este alături și este bucuros că sunt alături de familia mea, de mama mea. Sper din suflet ca dorința pe care mi-o pun astăzi să se îndeplinească și cu ajutorul lui", a spus aceasta.

Aurelian Preda s-a stins din viață într-o clinică din Austria, în urma unei lupte crâncene pe care a avut-o cu cancerul. Astăzi, fiica lui, Anamaria Rosa, îi moștenește talentul, ducându-i numele mai departe în industria muzicii populare.