Fiica unui bărbat mort în urma incendiului de la Spitalul Piatra Neamț, mărturii terifiante: ”Tubul care-i fusese introdus în plămâni s-a topit în el”

Spitalul Piatra Neamț [Sursa foto: ISU Neamț]

Cement Irimia, în vârstă de 87 de ani, a fost infectat cu COVID-19. Bărbatul era internat la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ. În ultimele două zile, înaintea izbugnirii incendiului, starea de sănătate a bărbatului se stabilizase. Nimeni nu și-ar fi închipuit că în loc să ajungă acasă sănătos, a ajuns într-un sicriu.

In articol:

”Era stabil, ăsta e un semn bun. Tata ar fi trecut această încercare, sunt convinsă. Sâmbătă am sunat la spital, la ora 18.03. Asistenta cu care am vorbit mi-a spus că tata a deschis ochii şi că reacţionează, e conştient, înţelege ce se petrece în jur. Era uşor sedat, pentru a suporta tuburile. Am rugat-o pe asistentă să-i transmită tatei că îl iubesc. Nu ştiu dacă a mai apucat să-i spună”, a povestit fiica bărbatului.

Citeste si: Soția medicului Cătălin Denciu din Piatra Neamț: „Nu avem nevoie de un erou, avem nevoie de un soţ, un tată”

Citeste si: Cătălin Denciu, medicul-erou de la ATI Piatra Neamț, a vorbit cu Ministrul Sănătăţii: "Am încercat să salvez ce se mai putea..."

Citeste si: A început războiul vaccinurilor! Care e mai eficient, Pfizer-BioNTech sau Moderna - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Carmen a declarat că ultima dată când și-a văzut tatăl a fost pe 19 septembrie. Tânăra locuiește în Grecia, iar copiii ei studiează în România, la Târgul Mureș. Ba mai mult decât atât, aceasta venise câteva zile în țară pentru a petrece timp cu membrii familiei.

Fiica lui cea mare povesteşte că a ţinut permanent legătura cu spitalul şi cu sora ei, pentru a afla veşti despre părintele bolnav.

”Am ieşit cu tata şi cu sora mea, care e medic, la o terasă, lângă ştrand. Tata a insistat să dea el masa. Era bucuros că suntem iar împreună, toţi trei. Nu se mai întâmplase asta de doi ani, de când a murit mama. Şi-atunci, pe 19 septembrie, a fost ultima oară când l-am văzut pe tata în carne şi oase. Ne-am luat rămas-bun. Eu m-am întors în Grecia.

Thriller, nu găsesc alt cuvânt, film de groază… Numai acolo vezi aşa ceva. Să-l duci la spital pe omul drag, sperând că el va fi îngrijit acolo, cât se poate de bine, iar omul drag să fie prăjit… Cel mai mult mă îngrozeşte că tata a ştiut, a înţeles ce se petrece până în ultima clipă. A fost ars de viu. A simţit totul.

“Erau corpurile întinse într-o cameră… Din zece, doar două victime puteau fi recunoscute. Pentru celelalte opt, va fi efectuată analiza ADN-ului, pentru o siguranţă de sută la sută. Surorii mele i-au fost prelevate probe pentru testul genetic. Pe tata l-au găsit cu o mână ridicată la cap, a încercat probabil să se apere de flăcări. Tubul care-i fusese introdus în plămâni s-a topit în el. Capul era carbonizat, chipul, de nerecunoscut. Pe restul corpului, era ars mai puţin, dar carnea s-a sfărâmat, de parcă ar fi fiert. Nu poate fi pus în sicriu” , a mai spus Carmen.

Sursa: Libertatea.ro