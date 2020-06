In articol:

O filmare incredibilă cu mașinile lui Alex Bodi a fost făcută într-un garaj al unei firme specializate în tunning pentru bolizii de lux. Afaceristul a dus un Lamborghini Aventador, un Lamborghini Urus și un Rolls Royce Wraith la respectivul atelier, pentru a fi modificate și personalizate jantele, caroseria și alte elemente. (vezi cum i-a luat Mario Fresh limuzina de 400.000 de euro a lui Alex Bodi)

Cei de la atelier au fost atât de impresionați, încât au realizat un material video cu cele trei mașini. Wowbiz.ro a dezvăluit că Bodi are numai puţin de 7 bolizi de lux. Cea mai recentă achiziţie este un Lamborghini Urus, o mașină al cărei preț începe de la 200.000 de euro. Bolidul este dotat cu un propulsor V8 bi-turbo de 4.0 litri ce dezvolta nu mai putin de 650 de cai putere la 6000 de rotatii pe minut si un cuplu de 850 Nm intre 2250 si 4500 de rotatii pe minut.

Filmare incredibilă cu mașinile lui Alex Bodi. Mai are un Bugatti și un Ferrari

“Cu o tractiune integrala si o putere colosala, Lamborghini Urus 2018 accelereaza de la 0 la 100 de kilometri pe ora in doar 3.6 secunde, iar de la 0 la 200 de kilometri pe ora in 12.8 secunde. Aceste valori sunt rezultate in urma propulsarii a aproximativ 2200 de kilograme, cat are greutatea autovehicului.”, se scrie pe cars.ro.

Bodi și-a cumpărat, în vara lui 2019, un Lamborghini Gallardo, o maşină pe care a achiziționat-o din Croaţia. O asemenea maşină, la second-hand, costă între 150.000 şi 200.000 de euro. În colecţia de mașini de lux a lui Bodi mai sunt un Bugatti Chiron, un Ferrari Pista, două Rolls Royce şi un Maybach.

Filmare incredibilă cu mașinile lui Alex Bodi. Ce spune Bianca despre împăcare

Modelul Ferrari 468 Italia, un bolid care poate atinge 325 kilometri la oră şi care costă aproximativ 250.000 de euro, a fost cumpărat de Bodi în primăvara lui 2019. În toamna lui 2018, el şi-a cumpărat un Rolls Royce Wraith din Germania, pe care a dat 400.000 de euro, al doilea model de Rolls pe care îl deţine.

Se pare că Bodi este pe cale să se împace cu Bianca Drăgușanu. „Nu știu dacă ne împăcăm. Suntem prieteni, încerc să-l înțeleg, să îi înțeleg acțiunile astea fără sens, face ce face, tot la mine se întoarce. Ma întreabă lumea dacă mai pot. Nu spun nici că da nici că nu, las viața să mă surprindă, îl las pe el să facă ce trebuie. Nu vreau să mă mai explic. Tot ce s-a întâmplat până acum a fost previzibil”, a declarat Bianca Drăgușanu la o emisiune tv.