Filme și seriale noi pe Netflix în ianuarie 2023. Surprize de proporții pentru abonați

Luna ianuarie vine mănușă pentru persoanele care vor să se odihnească din plin după sărbătorile de iarnă. Un film sau un nou serial sunt deciziile înțelepte de a te relaxa într-o seară în familie, cu prietenii sau într-una chiar romantică.

Filme noi Netflix ianuarie 2023

Tocmai de aceea, iată ce surprize a pregătit Netflix în luna ianuarie 2023.

How I Became a Gangster – din 4 ianuarie

Acțiunea se învârte în jurul unui gangster care vrea să dea marea lovitură în lumea interlopă. Filmul și desfășurarea acțiunii se află în Varșovia.

Noise – din 11 ianuarie

Un film dramatic. Este vorba despre o mamă care pornește în căutarea fiicei ei dispărute. Pe drumul ei, întâlnește un grup de sprijin, dar și alte femei cu povești de viață traumatizante.

Dog Gone – din 13 ianuarie

Un tânăr și familia sa pleacă în căutarea câinelui său credincios. Acțiunea este incredibilă și filmul se concentrează asupra salvării vieții necuvântătorului.

Khallat+- din 19 ianuarie

Mission Majnu – din 20 ianuarie

Film de acțiune. Un spion indian pornește într-o misiune periculoasă în anii ’70. Personajul încearcă să scoată a iveală un program secret legat de arme nucleare.

Narvik – din 23 ianuarie

Un soldat norvegian pleacă la luptă și își lasă în urmă soția. Aceasta trebuie să se descurce cu forțele germane care au cucerit orașul.

You People – din 27 ianuarie

Seriale noi Netflix ianuarie 2023

Kaleidoscope – din 1 ianuarie

Un hoț și grupul lui încearcă să dea lovitura pentru a obține 7 miliarde de dolari. Ce piedici o să îi încurce?

Lady Voyeur

The way of the Househusband – sezonul 2

The Lying Life of Adults – din 4 ianuarie

O adolescentă se apropie de o mătușă detestată de părinții ei. Fata încearcă să se regăsească pe sine.

Ginny & Georgia – sezonul 2

Ginny și Georgia dau cu capul de secrete și complicații în viața lor. Multe provocări vor răsări în acest sezon.

Woman of the Dead

O femei descoperă o conspirație de zile mari, după ce un accident suspect îi distruge viața.

Pressure Cooker – din 6 ianuarie

11 chefi vor să dea dovadă de pricepere culinară și gândesc un plan de bătaie pentru a câștiga premiul de 100.000 de dolari.

The Ultimatum – France Season 1 Part 2 – episoadele 9-10

Șase cupluri de îndrăgostiți trebuie să se decidă dacă se logodesc sau rup lanțul de iubire.

Trolley – din 9 ianuarie

Soția unui congresmen renunță la viața privată și sapă în viața privată de familie și trecut tulburător.

Sexify – sezonul 2 – din 11 ianuarie

Trei tinere antreprenoare sunt nevoite să facă față problemelor personale, un dușman și un investitor pretențios.

The Makanai: Cooking for the Maiko House – din 12 ianuarie

Sky Rojo – sezonul 3 – din 13 ianuarie

Coral, Gina și Wendy își găsesc dragostea și rolul în viață în Almería. Cu toate astea, Romeo nu le lasă să se bucure de ptomisiunile vieții.

Trial by Fire

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre – din 19 ianuarie

That ’90s Show

Leia Forman își petrece vacanța de vară la bunici și se împrietenește cu noua generație de puști din Point Place.

Women at War

Războiul din 1914 regăsește patru femei curajoase, care au de înfruntat urmările devastatoare ale vremii.

Bake Squad – sezonul 2 – din 20 ianuarie

Bling Empire: New York

Un grup de americani de origine asiatică își etalează averea și vestimentația la New York. Pe lâmgă beneficia și distracții, nu sunt lipsite nici dramele.

Fauda – sezonul 4

Represent

Un lider al unui centru de tineret din suburbiile Parisului devine finalist în alegerile prezidențiale.

Șahman

Șashu își înfruntă bunicul din Adana și descoperă o legendă și o iubire extraordinară.

Shanty Town

Alchemy of Souls: sezonul 1, partea 2 – din 21 ianuarie

Against the Ropes – din 25 ianuarie

Record of Ragnarok – sezonul 2 – episoadele 1-10

Lupta oamenilor pentru supraviețuire nu se oprește. Un om malefic este gata să înfrunte un zeu puternic.

Kings of Jo’Burg – sezonul 2 – din 27 ianuarie

Lockwood & Co.

Trei adolescenți conduc o agenție ce investighează spiritele mortale care dau bătăi de cap Londrei.

The Snow Girl

O fată dispărută în timpul unei parade din Málaga este căutată de o jurnalistă. Aceasta nu renunță la misiunea de a o găsi.

