Filmul masacrului din Belgrad, în care a murit fiica antrenorului de la SCM Zalău! Urlete și țipete de disperare la școală: „A luat-o razna. A împușcat un profesor și apoi și pe prietenii lui”

O adevărată tragedie a avut loc la școala din Belgrad, unde un băiat de doar 14 ani a ucis 8 elevi, un paznic și o profesoară, după ce a intrat cu o armă în instituție.

Filmul masacrului de la școala din Belgrad

În urma atacului, 15 persoane au fost rănite și sunt sub supravegherea medicilor, dintre care două sunt în stare foarte gravă.

Incidentul a avut loc miercuri, 3 mai, la școala primară „Vladislav Ribnikar” din cartierul Vračar, Belgrad, la ora 8:40 de minute. Băiatul de 14 ani, elev în clasa a șaptea, a reușit să intre în instituție cu una dintre armele tatălui său. Conform informațiilor Blic, bărbatul avea permis de port-armă, astfel că adolescentul i-a furat-o și a adus-o la școală. Tânărul avea la el 5 încărcătoare, dar și un rucsac plin cu cocktailuri Molotov.

Prima victimă a elevului a fost chiar portarul, pe care l-ar fi împușcat în cap și a murit pe loc. Imediat după, băiatul și-a continuat drumul și a intrat într-o sală de clasă unde a tras în profesoara de istorie.

Femeia și-a pierdut viața, iar colegii tânărului povestesc că imediat după acesta ar fi început să tragă la întâmplare înspre prietenii lui aflați în sala de clasă. 15 persoane au fost rănite, în afara celor 10 care au decedat.

Au urmat scene de groază, după teroarea creată de Kosta, elevul de 14 ani. Polițiști cu căști și veste antiglonț au încercuit zona, iar părinții copiilor au început să se prezinte la școală.

Elevii care au fost martori la scenele de groază petrecute în școală au mărturisit că tânărul a îndreptat pistolul către toți cei care se aflau pe hol, moment în care s-a instalat panica și frica.

"Am auzit împușcături, niște elevi au ieșit imediat pe hol să vadă ce se întâmplă. La început am crezut că se aude ceva afară. Toată lumea a început să țipe, a fost o panică generală, toată lumea a început să alerge, când am ieșit pe hol l-am văzut, a venit și a îndreptat pistolul spre noi toți" a povestit, traumatizat, un elev, pentru sursa citată anterior.

Citește și: Momente sfâșietoare la Bascov! Trei dintre victimele masacrului au fost înmormântate: "E dureros să vezi trei coșciuge". Imaginile tristeții| EXCLUSIV

Citește și: Fiica antrenorului de la SCM Zalău a murit în masacrul din Belgrad. Un copil de 13 ani și-a ucis cu sânge rece profesorii și colegii

Tânărul de 14 ani era un elev eminent

Se pare că adolescentul care a produs masacrul era cunoscut drept un elev eminent, care învăța și avea note foarte bune. Kosta ar fi participat la multe competiții școlare de unde ar fi luat premii și era cunoscut în rândul prietenilor drept un “tocilar”.

Băiatul ar fi fost cu o seară înainte la o petrecere unde s-ar fi comportat normal, însă a consumat băuturi alcoolice. Polițiștii au luat în calcul și ipoteza în care adolescentul ar fi consumat substanțe psihotice, ceea ce ar fi dus la gestul pe care l-a făcut în acea dimineață.

În prezent, elevul de 14 ani, din clasa a șaptea este reținut de autorități.

Masacru într-o școală din Belgrad, după ce un elev de 14 ani a tras cu arma in interiorul instituție [Sursa foto: Facebook]