Finala „Chefi fără limite” 2022. Aseară, 27 aprilie 2022, a fost desemnat marele câștigător al aventurii elene. Cine este Daniel Jumuga zis Nobo, dar și ce are de gând să facă cu marele premiu în valoare de 30.000

Finala „Chefi fără limite” 2022 a avut loc în data de 27 aprilie 2022

de euro. Tânărul a făcut parte din echipa lui Chef Sorin Bontea și i-a adus acestuia primul trofeu „Chefi fără limite”.

Finala „Chefi fără limite” 2022 a avut loc în data de 27 aprilie 2022 și s-a purtat între doi concurenți ai Chefului Sorin Bontea și un concurent al Chefului Cătălin Scărlătescu, Laura Eremia și Daniel Jumuga (Nobo), respectiv Istvan Kozocsa. Cei trei finaliști și-au ales coechipierii cu care au gătit în marea finală pe baza unei misiuni. Astfel, aceștia au primit câteva poze de la Irina Fodor, moderatoarea emisiunii TV, cu ajutorul cărora, finaliștii au depistat mai multe taverne din centrul vechi al Atenei, în Placa, unde i-au așteptat câte un concurent.

Finala „Chefi fără limite” 2022. Cine este câștigătorul aventurii în Grecia, Daniel Jumuga (Nobo). Ce planuri are acesta cu marele premiu [Sursa foto: instagram.com/chefifaralimite]

Toată lumea a plecat în căutarea colegilor, nu a fost deloc ușor, ghicitorile fiind destul de grele și au testat ținerea de minte a celor trei pretendenți la maele premiu.

Într-un final, s-au format echipele mult dorite pentru Finala „Chefi fără limite” din 27 aprilie 2022, notează a1.ro.

Echipele au arătat în felul următor: Laura Eremia plus coechipierii Francisc Șandor și Daniel Iulian Tudor (Ken), Daniel Jumuga (Nobo) plus coechipierii: Daniela Andronie Rădulescu (doamna colonel) și Mariana Tarbuc (primărița), Istvan Kozocsa plus coechipierii Tanya Povenskaya și Iman Abushov.

Aceștia au avut de gătit șapte farfurii pentru fiecare fel din meniu: starter, main course și desert. În total 21 de farfurii. Pentru proba supremă de gătit concurenții au avut la dispoziție două ore, notează aceeași sursă.

Cine este câștigătorul „Chefi fără limite”, Daniel Jumuga (Nobo)

La finalul emisiunii, după ce jurații au gustat din toate preparatele echipelor, Daniel Jumuga zis Nobo a fost desemnat marele câștigător al show-ului „Chefi fără limite”. Juriul care a notat finaiștii a fost format din Chef Ettore Botrini, unul dintre cei mai apreciați chefi din Grecia, deținătorul unei stele Michelin, Chef Adam Kodovas și Chef Vasilis Mouratidis, doi dintre jurații „Chefi la cuțite” varianta grecească, Chef Florin Dumitrescu, aflat pentru prima oară în postura de a juriza o finală și Marius Tudosiei și Chef Iosif Ștefănescu, care pe lângă rolul de co-prezentatori ai emisiunii sunt și doi mari cunoscători ai artei gastronomice.

Înainte de a se da start la gătit și de a fi declarat câștigătorul marelui premiu în valoare de 30.000 de euro, Nobo și-a exprimat gândurile cu privire la finală: „Grecia a fost minunată, plină de provocări. Cel mai important este că am depășit aproape toate limitele pe care le am avut în acest concurs. Mai este doar o limită de depășit, ziua de astăzi și îmi place la nebunie că am intrat în acest concurs să gătesc împotriva a trei prieteni.”, au fost cuvintele sale de aseară, potrivit sursei citate anterior.

La desemnarea câștigătorului, Nobo a fost, de asemenea, foarte emoționat și a declarat că nu este vreun norocos de fel, dar și că primul lucru pe care îl va face cu premiul este să plătească datoriile făcute în timpul pandemiei de Covid-19 și să o scoată în oraș pe soția lui. De altfel, soția a fost și cea care a venit să îl susțină fizic pe Nobo în marea finală: „Nu am câștigat niciodată nimic. Nu îmi vine să cred. Primul lucru pe care o să îl fac este să îmi plătesc datoriile acumulate pe timpul pandemiei. Apoi, îmi scot soția în oraș.”, citează libertatea.ro.

Surse: a1.ro, libertatea.ro