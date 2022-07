In articol:

Finala Mireasa, sezonul 5. Sabrina și Perneș au spus „DA” în fața ofițerului stării civile. Cei doi au fost mai emoționați ca niciodată.

Finala Mireasa, sezonul 5. Sabrina și Perneș s-au clasat pe locul 3

Finala Mireasa, sezonul 5, a avut loc astăzi, 18 iulie 2022, iar unul dintre cele trei cupluri care s-au căsătorit, a fost declarat câștigător de către public.

Trei cupluri au spus „DA” în marea finală a emisiunii Mireasa, sezonul 5: Giovana și Sese, Sabrina și Perneș, Alina și Valentin. Însă, premiul în valoare de 40.000 de euro a fost câștigat de Giovana și Sese, în urma voturilor publicului.

De-a lungul acestui sezon al show-ului matrimonial, Mireasa, Sabrina și Perneș au fost votați „fata săptămânii”, respectiv „băiatul săptămânii”, având o mulțime de susținători, însă în marea finală Mireasa, ei s-au clasat pe locul trei.

Finala Mireasa, sezonul 5. Sabrina și Perneș s-au clasat pe locul 3 [Sursa foto: Captura TV]

Cine sunt Sabrina și Perneș de la Mireasa, 5

Sabrina Larisa Imbrea s-a născut pe 22 octombrie 1995 la Iași.

Finalista de la Mireasa, sezonul 5, a studiat Asistență Socială la Facultatea de Filosofie și Studii Politice din Iași.

„Sunt Sabrina, am 26 de ani și activez în domeniul IT. Sunt o femeie înțelegătoare, dar și pasională.”, a spus logodnica lui Perneș de la Mireasa, sezonul 5, la începutul show-ului. Aceasta a venit la Mireasa cu gândul de a-și găsi un bărbat matur, care să știe ce vrea de la viață, și l-a și găsit.

Astfel că, deși nu s-au căsătorit, Sabrina va pleca acasă la brațul logodnicului ei.

Andrei Perneș, finalistul Mireasa, sezon 5, are 25 de ani, fiind născut pe 28 martie 1996, în Zalău, comuna Hereclean. Logodnicul Sabrinei a vrut să se facă polițist, însă a fost declarat respins in urma examinării fizice, din cauza unei operații în zona intimă, potrivit a1.ro. De aceea, Andrei a luat calea antreprenoriatului, iar la doar 25 de ani are propria sa afacere de succes. Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, are propria sa agenție imobiliară și a vizitat peste 30 de țări.

Când începe Mireasa, sezonul 6

Emisiunea Mireasa, sezonul 5, se încheie în data de 18 iulie 2022, urmând ca în următoarea lună producătorii emisiunii să intre în vacanță timp de aproximativ o lună.

Momentan nu s-a făcut publică data la care va începe emisiunea Mireasa, sezonul 6, însă se așteaptă ca show-ul matrimonial să debuteze la finalul lunii august. De altfel, sezonul 6 vine și cu schimbări uluitoare. Se pare că acesta se va filma în afara țării:

„Din acest moment, dăm drumul castingului pentru al 6-lea sezon Mireasa. Lăsăm în spate Drumul Iubirii și ne îndreptăm către o iubire ca în filme. În exclusivitate vă spun că debutul următorului sezon nu va fi în România, o să fie undeva foarte frumos, unde e mare, o să fie super așa că profitați de aceste momente și înscrieți-vă la casting.”, a dezvăluit Simona Gherghe.