Finalistii Survivor Romania si-au facut bagajele si au plecat spre Finala Survivor Romania 2020

In semn de amintire, cei patru finalisti si-a luat diverse obiecte pe care vor sa le aduca in tara. Elena Ionescu a luat o cana de tabla, in care acestia isi gateau orezul, iar Lola a fost la un pas sa izbucneasca in lacrimi.

Finala Survivor Romania. Concurentii, nostalgici la despartirea de "casa" avuta timp de 4 luni

"Inca nu imi vine sa cred ca plecam. Parca e un vis. Parca ne cunoastem de o viata. Aici am trecut prin toate etapele, dar am ramas cei mai buni", a spus Elena Ionescu.

"Plecam la consiliu, plecam toti 4 deodata, plecam in finala. Parca suntem o familie, niste frati. Cum eram cu fratii mei, asa sunt cu voi acum. Survivor este experienta vietii mele", a adaugat Iancu Sterp.

"Hai sa ne luam in brate asa, aici, ultima data. Mama, dar ce putiti. El ultima, ultimul miros. Am luat multe sentimente in bagaj. Am luat multe amintiri frumoase, le pastrez in inima. Inca nu realizez ca plecam", a spus Elena Ionescu.

Finala Survivor Romania. Lola, coplesita de emotie

"Ma incearca toate sentimentele. Bucurie ca imi vad familia, tristite ca ma despart de locul asta, nu o sa mai vad baraca. Am bucurie, melancolie, tristete. Am trait o alta viata in astea 4 luni, o alta realitate si acum ne intoarcem. E magie.", a declarat Lola Crudu, in finala Survivor.

Finala Survivor Romania. Emanuel, lacrimi de emotie in ultimele minute petrecute la baraca

"Au fost multe momente grele in viata mea. Sunt o persoana sensibila, dar sunt foarte puternic. Pot sa trec peste orice obstacol. Mi-am creat ca un scut. Plec impacat de aici ca poate au fost oameni care au vazut un exemplu in mine. O sa iau cu mine toate astea si o sa le inramez.

Viata mea s-a schimbat radical, cu siguranta", a spus Emanuel, coplesit de emotia despartirii de baraca in care a petrecut ultimele 4 luni din viata.

Survivor Romania vot. Cum este desemnat marele Supravietuitor

Survivor Romania vot. Marele castigator Survivor Romania 2020 urmeaza sa fie desemnat sambata, 30 mai, la Kanal D. Castigatorul este anuntat in direct.

Survivor Romania, reality-ul sportiv care a tinut cu sufletul la gura o tara intreaga timp de patru luni, se apropie de final.

Sambata seara, incepand cu ora 20:00, va fi difuzata Marea Finala, iar numele castigatorul trofeului si al premiului de 250.000 de lei va fi aflat in direct, la Kanal D, dupa votul telespectatorilor.