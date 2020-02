Maximilian Toader ironizează crunt nebunia care a cuprins o mare parte din populația României, care a luat cu asalat magazinele, de teama coronavirusului. Fiul regretatului fost mare sportiv Marcel Toader a postat un text acid și câteva fotografii surprinse în magazinele din Capitală, golite de teama unei epidemii.

Fiul lui Marcel Toader despre CORONAVIRUS: ”Donez trei măști rămase în dulap, poate mă pomeniți si pe mine !”

Mesaj pentru toți cei care efectiv au cumparat zeci de litri de apa si kg de făină si paine! Mâncati-o pe toată pentru ca se usucă și după bagati cu apă sa se umfle mațul in voi poate nu mai are loc virusul sa va infecteze si moare sufocat in cocă! Ca și concluzie, niște băieti deștepți acum mulți, mulți ani, mai mult decât pot uni de pe Facebook număra au avut dreptate PÂINE ȘI CIRC! Asta le trebuie popoarelor! Apropo, donez 3 măști rămase intr-un dulap (nu știu exact dacă au date de expirare) poate mă pomeniți si pe mine, de bine, daca este să mor infectat de "Coronavirus"!!!!”, a notat Maximilian Toader.

Maximilian Toader, fiul lui Marcel Toader, rupe tăcerea la șase luni de la moartea afaceristului: „Cel mai mare regret pe care îl am...”

Maximilian Toader, fiul lui Marcel Toader, a vorbit despre ce se întâmplă cu el acum, la șase luni de la trecerea în neființă a afaceristului.

Au trecut șase luni de când afaceristul Marcel Toader a murit. Fiul lui, Maximilian Toader, este în continuare foarte afectat că și-a pierdut tatăl atât de devreme. A rămas cu datorii mari și privește cu regret în urmă, cu gândul la toate planurile pe care și le fpăcuseră pentru viitor.

„Cel mai mare regret pe care îl am în legătură cu tatăl meu este acela că nu mai este lângă mine și că visul de a construi un viitor frumos impreună nu se mai poate finaliza”, a declarat Maximilian Toader, fiul ui Marcel Toader, pentru Cancan. „Ca planuri de viitor, vreau să închei toate problemele ce mi-au căzut pe cap în ultima perioadă, iar după aceea să-mi trăiesc viața exact cum m-a învățat el (fără regrete, cu respect față de oameni și să fiu respectat la rândul meu), pe scurt să trăiesc o viață frumoasă din toate punctele de vedere”, a adugat tânărul.