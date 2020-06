Fiul lui Brigitte Pastramă, acuzații dure la adresa mamei! Robert Sfăt

In articol:

Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, continuă să facă acuzații dure la adresa mamei lui. Tânărul a povestit că a ajuns să cerșească pentru a-și cumpăra mâncare și apă și chiar a fost nevoit să doarmă pe bănci, deși mama lui nu are o situație financiară precară.

Brigitte Pastramă nu vrea să-l ajude pe Robert Sfăt

După scandalul petrecut în urmă cu mai bine de o săptămână, când Brigitte Pastramă a ajuns la Poliție după ce ar fi fost agresată de prietenii fiului ei, Robert Sfăt, se pare că vedeta nu este dispusă să-l mai ajute. Chiar el a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune că a sunat-o pe mama lu, dar răspunsul primit nu a fost pe măsura așteptărilor lui.

”Eu am mai sunat-o pe mama mea zilele astea să mă ajute, să îmi dea măcar lucrurile din camera. Astăzi mi-a zis să îl sun pe Florin, l-am sunat, dar nu mi-a mai răspuns. Probabil el voia să îmi răspundă, dar mama i-a zis să nu o facă, să mai râdă de mine.

Am dormit pe bancă, aceasta este una dintre ele. Aveam momente când cerșeam un leu să îmi iau și eu o sticlă de apă sau ceva de mâncare. Mai era o bancă pe care voiam să dorm, dar acolo am fost cu Ilie Năstase și Brigitte și mi-a fost rușine. Acum am datorii multe, pe care le voi plăti cu banii de pe moștenire.

Mă trezeam cu bodyguarzi, persoane cunoscute ori oameni care erau în aceeași situație. Când mă întâlneam cu oameni cunoscuți le spuneam că am adormit așa fără să vreau”, a povestit Robert Sfăt în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Robert Sfăt, acuzații dure la adresa lui Ilie Năstase

Deși s-a spus că Robert Sfăt ar fi avut o relație bună cu Ilie Năstase în timpul mariajului lui cu Brigitte pastramă, fiul vedetei neagă informațiile.

”Ilie Năstase mi-a spus că nu aș avea dreptul să fiu fiul lui. Mi-a spus că sunt un golan și că o să fac pușcărie. În alte evenimente nu vreau să discut, cum ar fi tricouri rupte. Ilie a făcut armata, răspunsul e aici”, a spus Robert Sfăt în cadrul emisiunii de televiziune la care a fost invitat.