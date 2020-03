Fiul lui Sile Cămătaru a fost băgat la închisoare în decembrie 2019. Polițiștii l-au încătușat pe Dani Balint la o lună după ce a lovit un bărbat pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul accidentului. Tânărul de 22 de ani avea permisul suspendat, dar nu s-a temut să urce la volan nici înainte și nici după acel episod. Până să-i pună cătușe, de 5 ori l-au prins polițiștii și l-au sancționat. Dar nicio amendă nu l-a potolit și ca dovadă că nu s-a temut de nimic - se filma când gonea pe străzi fără să aibă acest drept.

Pe 9 noiembrie - în timp ce era volan - era cât pe ce să provoace moarte pe șosea. Era pe Drumul Sării din capitală când, la o trecere de pietoni, nu a oprit... și a spulberat un bărbat care traversa regulamentar. Omul a fost rănit, dar, din fericire, nu grav. Dani Balint, însă, nu s-a uitat înapoi, ci a plecat glonț la locul accidentului. După o lună de anchetă, adevărul a ieșit la lumină, iar Dani Balint a fost reținut. După audieri, magistrații au considerat că sunt suficiente probe să îl aresteze preventiv. (vezi ce sexy a pozat fiica lui Nuţu Cămătaru)

Fiul lui Sile Cămătaru se bucură că a fost băgat la închisoare: "Mi-am dat seama că libertatea e cea mai scumpă"

Zilele trecute, el a ieşit din închisoare, dar ancheta continuă. “Intr un fel ma bucur ca am trecut prin aceasta experiența pentru ca m-am trezit la realitate ,mi-am dat seama ca libertatea e cea mai scumpa, acolo am invățat sa apreciez lucruri mici pe care nu dădeam doi lei ,pentru ca am văzut cui ii pasa cu adevărat de mine, am cunoscut persoane noi și am lăsat in urma multe cunoștiințe vechi . Ii mulțumesc lui Dumnezeu ca m a adus acasă lângă familia mea va pup pe toti”, a postat Dani după ce a părăsit puşcăria.

Fratele lui Dani, Albert, a fost prins și arestat tot în decembrie 2019, după ce a înjunghiat un alt interlop în Timișoara și a stat ascuns. In mod inexplicabil, cel lasat intr-o balta de sange si-a retras plangerea, astfel că individul a fost eliberat. Sile Cămătaru se afla la închisoare de la finalul lui 2017, el fiind fiind condamnat de magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la 5 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, într-un dosar de infracţiuni de violenţă - şantaj, cămătarie, omor, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.