„Conform tradiției coreene, mama și nou-născutul ei nu au voie să părăsească casa timp de 21 de zile. Cabluri lungi de ardei și cărbune sunt atârnate pe ușă pentru a îndepărta oaspeții și spiritele rele. La sfârșitul celor 21 de zile se face o rugăciune peste o prăjitură din orez. După 100 de zile se oficializează o petrecere de supraviețuire cu piramide de fructe pentru o viață lungă a bebelușului”, și-a început mărturia Catherine Cho, scriitoarea care a suferit de o depresie severă după naștere și a povestit totul în cartea ei intitulată: Inferno: A Memoir of Motherhood and Madness.

Catherine a spus că a încălcat regulile pe care familia ei le respecta cu sfințenie, motiv pentru care a început să aibă remușcări.

„Când fiul meu s-a născut mi-am amintit de această tradiție și mi-am dat seama că am încălcat regulile. Mi-am făcut o baie după naștere, ignorând regula străveche conform căreia corpul mamei nu are voie să fie atins de apă” a mai spus scriitoarea, potrivit The Guardian.

Mărturia cutremurătoare a unei femei care s suferit de depresia postpartum

Catherine Cho a povestit că nu a acordat deloc atenție superstițiilor poporului corean și pe vremea când fiul ei avea doar două luni a plecat alături de el și de soțul ei într-o vacanță de-a lungul Americii. Mai mult, mama voia să-l arate pe nou-născut prietenilor și apropiaților, chiar dacă tradiția spunea că nu este bine să facă asta. După 31 de zile de călătorie timp în care au umblat dintr-un loc în altul, într-una din zile femeia a simțit că ceva ciudat se petrece.

„Am realizat că ceva nu este în regulă! Am auzit ceva ce suna a vuiet, un zumzet minuscul. 'Simt că suntem priviți', i-am spus soțului meu. 'Părinții tăi au camere?'

- Nu, dar nu-ți face griji”.

Socrii tinerei mame au început să se îngrijoreze că cei doi părinți au plecat în călătorie cu un nou-născut.

Tânăra mamă a povestit în cartea pe care a lansat-o că nu își mai găsea identitatea și se simțea doar un corp. Femeia a început să aibă halucinații și a experimentat chiar și paranoia. În capul ei era sigură că este monitorizată 24 din 24 de către cineva și chiar și-a șters din telefonul mobil toate aplicațiile de social media. Cel care și-a dat seama că suferă de sindromul depresiei postpartum a fost chiar socrul ei care era de meserie pediatru. Socrul ei a avertizat-o să fie foarte atentă pentru că o pacientă și-a zguduid copilul și a rămas orb.

Paranoia pusese stăpânire pe Catherine căreia îi era teamă să nu-și sufoce bebelușul din greșeală. Apoi ea a fost o halucinație teribilă: când s-a uitat la fiul ei, ochii acestuia se transformaseră în ochi de diavol. Și halucinațiile au continuat o vreme. Într-una dintre nopți s-a trezit cu o voce în capul ei care vorbea clar și puternic.

„De fiecare dată când vorbea, camera se umplea de lumină. Cumva, știam că este vocea lui Dumnezeu”, a spus ea.

Vocea i-a spus: „Fiul tău trebuie să moară. Fiul tău trebuie să moară și este vina soțului tău”.

Catherine a început să țipe strigându-și fiul: Primul ales, moment în care soțul și socrii femeii au dus-o la spital. Acolo a fost diagnosticată oficial cu depresia postpartum. Catherine a stat internată timp de 12 zile, iar la externare medicii i-au prescris medicamente antipsihotice pe care a trebuit să le ia timp de un an.

„În perioada de recuperare am fost foarte distantă de Cato. Am lucrat din greu pentru a depăși asta”.

Acum, sănătoasă fiind, scriitoarea se bucură de conexiunea pe care o are cu fiul ei. Catherine este însărcinată cu al doilea copil, o fetiță care se va naște în noiembrie.

„Mă simt foarte bine în corpul meu și presimt atunci când un lucru nu merge bine”, a declarat ea, adăugând că la cel de-al doilea copil va avea mult mai multă grijă, potrivit Daily Mail.

Ce este depresia postpartum și cum se manifestă

Depresia postnatală, numită şi depresie postpartum, este mai puţin frecventă (aproximativ 10-15% dintre mame), dar mai severă şi mai îndelungată decât depresia tranzitorie postnatală. Principalele simptome sunt reprezentate de:

• sentimentul de tristeţe în cea mai mare parte a timpului

• anxietate

• oboseală, chiar şi atunci când somnul este suficient

• dificultăţi de concentrare

• incapacitatea de a se bucura de viaţă, de a privi în viitor

• sentimente de inutilitate, de eşec sau vinovăţie

• îndoieli şi îngrijorări legate de abilitatea de a îngriji copilul sau lipsa de interes faţă de copil

• frica de a nu-i face rău copilului

• uneori chiar idei suicidare.

De asemenea, pot să apară simptome fizice (insomnie sau somnolenţă, poftă de mâncare scăzută sau exagerată, dorinţă sexuală scăzută, dureri difuze).