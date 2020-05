In articol:

Victor Micula a fost amendat de Poliție, dar lucrurile au degenerat., a relatat ziarul Bihoreanul. ( vezi cum s-a răzbunat Victoraș Micula pe mascații care au venit peste el în casă

Victor Micula spune că incidentul s-a produs la scurt timp după ce a primit un apel de la Cristian Tuduce, preşedintele Asociaţiei vânătorilor şi pescarilor sportivi "Forest Hunt", unde el deţine calitatea de vicepreşedinte, că pe fondul de vânătoare pe care îl gestionează s-au auzit focuri de armă. "Am plecat să vedem ce se întâmplă. Pe fondul nostru au mai fost braconieri. Pe drum, Tuduce a sunat şi la 112. Însă nu am mai ajuns în zona în care s-au auzit împuşcăturile pentru că am fost opriţi de o patrulă de Poliţie", a povestit Micula, miercuri, pentru sursa citată.

Victor Micula a fost amendat de Poliție: "Nu mi se pare normal să mă ia în băşcălie un poliţist"

„Atât Tuduce cât şi Micula au încercat să le explice acest lucru şi poliţiştilor care i-au oprit, însă aceştia nu au ţinut cont de justificare. Dialogul dintre tânărul magnat şi poliţistul care l-a legitimat nu a fost deloc amiabil. Subofiţerul Ciprian Popa l-a ironizat pe Micula pentru că a pronunţat "branconier" în loc de "braconier". La un moment dat, văzând că îl filmează cu telefonul, polițistul l-a culcat pe afacerst pe mașină și i-a smuls aparatul din mână, acesta căzând la pământ și spărgându-se. În continuare, polițistul îl somează ferm pe Micula junior să nu iasă din autovehicul, insensibil la rugămințile repetate ale acestuia de a fi lăsat să-și recupereze telefonul scump căzut într-o baltă.”, a mai relatat sursa citată.

Disputa a continuat, ulterior, şi la Postul de Poliţie din Paleu, unde toţi cei 4 din grupul lui Micula s-au ales cu amenzi de câte 5.000 lei, pentru încălcarea ordonanţelor militare, care interzice circulaţia persoanelor pe timp de noapte. "Eu nu contest amenda. Am greşit, asta e. Dar nu mi se pare normal să mă ia în băşcălie un poliţist, în condiţiile în care eu m-am purtat civilizat. Da, pe fondul nostru de vânătoare, care are 12.000 hectare, se braconează. Şi nu e prima dată. El nu a ţinut cont de ce i-am spus, nu a anunţat în staţie, nu a verificat nimic. Dar a avut timp să mă ironizeze pe mine", a declarat Victor Micula.