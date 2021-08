Flavia Mihășan, despre sacrificiile pe care le-a făcut de când a devenit mamă: "Am renunțat la tot"

Flavia Mihășan și iubitul ei, alături de ce doi copii ai lor [Sursa foto: Instagram] 23:01, aug 12, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Flavia Mihășan are o relație frumoasă cu Marius Moldovan, bărbatul în brațele căruia și-a găsit liniștea și alături de care și-a întemeiat o familie superbă. Cei doi au devenit în urmă cu puțină vreme părinți pentru a doua oară, oferindu-i fiului lor, Carol, încă un frățior.

Flavia Mihășan, despre viața cu doi copii

Viața frumoasei blondine și a iubitului ei s-a schimbat radical de când familia lor s-a mărit cu încă un membru.

Deși faptul că au devenit părinți i-a responsabilizat foarte mult pe ea și pe Marius, Flavia a recunoscut că această bucurie a venit la pachet și cu multe greutăți, căci nu este ușor să ai grijă de doi copii: "Este o altă etapă a vieții. E „bebelușeală”. Știu că o să se termine curând și o să-mi fie dor, dar dacă mă întrebi acum, este o renunțare la tine, dar cu foarte multe beneficii în timp. Seara, când dorm amândoi, sunt extrem de fericită, ziua nu am timp să mă gândesc cum sunt.", a declarat Flavia Mihășan, la Antena Stars.

Ce sacrificii a făcut Flavia de când este mamă?

Venirea pe lume a celor doi băieți au făcut-o pe Flavia să își pună cariera pe pauză și să renunțe, pentru moment, la aparițiile pe scenă.

Cu toate acestea, vedeta tv își dorește enorm să revină la vechile pasiuni și obiceiuri, iar după spusele ei acest lucru se va întâmpla în curând, căci a dus dorul foarte mult timp energiei pe care o simțea din partea publicului: "Am renunțat la tot, pentru moment, dar e o chestie asumată, e o chestie pe care ne-am dorit-o amândoi. De asta nu am făcut copii de foarte tânără, pentru că nu aș fi putut să renunț. Mi-e foarte dor de scenă, dar o să revin destul de curând. După ce am luat pauza asta mi-am dat seama că va trebui să-mi găsesc resursele din altă parte, pentru că pe mine mă încărca enorm energia pe care o simțeam din partea publicului, când eram pe scenă.", a mai adăugat fosta asistentă tv, pentru sursa amintită.