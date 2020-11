Flavia Mihasan, din nou însărcinată. Fosta asistentă TV așteaptă al doilea copil: ”Suntem cei mai fericiți părinți”

Flavia Mihasan [Sursa foto: Instagram]

Bucurie mare în showbiz-ul românesc, după ce Flavia Mihasan a făcut un anunț important. Fosta asistentă TV este din nou însărcinată! Frumoasa blondină așteaptă al doilea copil, fiind însărcinată în 15 săptămâni. Flavia și Marius sunt mai împliniți ca niciodată și abia așteaptă ca bebele Carol să aibă un frățior sau o surioară.

In articol:

Flavia Mihasan, Marius si Carol[Sursa foto: Instagram]

Declarații emoționante pe rețelele de socializare

Fosta asistentă TV este în culmea fericirii, după ce a aflat că este însărcinată. Aceasta a făcut anunțul important, pe contul ei de Instagram, acolo unde se declară mai împlinită ca niciodată. Flavia și Marius Moldovan, partenerul ei de viață, vor fi din nou cei mai nroocoși părinți!

”Peste cateva luni micutul nostru perfect va fi fratiorul mai mare, iar noi, parintii cei mai norocosi din toata lumea!!♥️ Here we go again, @moldovanmariuss ! 😍 #secondtimeparents #ourfamily #babyontheway #15weekspregnant ☺️😍”, este mesajul emoționant postat de Flavia Mihasan, pe contul ei de Instagram, acolo unde-i ține la curent pe internauți cu activitățile zilnice din viața ei.

Citeste si: Mutare istorică pe axa Antena 1 - Pro TV. Celentano i-a lăsat mască: „Așa-i în tenis” - evz.ro

Citeste si: Cine este amantul Ralucăi Pastramă. Cei doi ar fi petrecut de curând o vacanță la munte - bzi.ro

Citeste si: Cu un zâmbet timid și ochi albaștri, micuțul băiețel a furat inimile telespectatorilor. Peste zeci de ani, a ajuns prezentatorul unei emisiuni matinale. Iată despre cine este vorba!

Citeste si: Adevărul despre relația dintre Flavia Mihășan și Dani Oțil! Ce spune mereu prezentatorul când este întrebat de fosta asistentă tv

Marius si Carol[Sursa foto: Instagram]

Pe de altă parte, Marius Moldovan este foarte fericit în postura de tătic. Acesta așteaptă cu nerăbdare ca familia lor să se mărească, așa cum a anunțat și pe rețelele de socializare. Celebrul dansator spune că este cel mai fericit părinte, după ce a aflat că familia lor se va mări.

”Peste câteva luni bebe Carol o sa aibă partener de joaca, noi suntem cei mai fericiți părinți pentru ca familia noastră sa mărește. @flavia_mihasan ❤️ Baby loading...”, este mesajul postat de Marius Moldovan, partenerul de viață al fostei asistente TV.

Flavia și Marius au surprins pe toți cu povestea lor de iubire. Cei doi au un băiețel pe nume Carol, iar acum urmează cel de-al doilea copil. Aceștia se bucură de momentele frumoase petrecute împreună, iar prin prisma imaginilor postate în online sunt mai fericiți ca niciodată.