Flavia Mihășan, revenire spectaculoasă pe micile ecrane! A decis să accepte un nou proiect, după o pauză de câțiva ani: „Era timpul!”

Flavia Mihășan s-a întors pe micile ecrane după o pauză lungă în care s-a ocupat îndeaproape de cei doi copii ai săi. Fosta asistentă TV are momentan un program mai scurt și filmează o singură zi pe săptămână, însă este mulțumită cu ceea ce face.

Aceasta a povestit cum decurge viața ei acum și cum reușește să se împartă între familie și carieră.

Flavia Mihășan a decis să ia o pauză de la televiziune când a devenit mamă și să se dedice în totalitate celor doi băieți ai săi. Acum, însă, după câțiva ani, a hotărât că este momentul să se întoarcă pe micile ecrane. Blondina a acceptat să facă parte dintr-un proiect care nu o solicită prea mult și în care filmează doar o zi pe săptămână. Cum micuții săi au început grădinița, are tot timpul la dispoziție să se ocupe de cariera ei.

„Ne-am întors, era timpul! E doar o zi, nu mă afectează cu absolut nimic. Din contră, sunt foarte fericită pentru că este prima zi în care amândoi au mers la grădiniță, la program lung. Carol este obișnuit, dar la Tudor a fost prima zi. M-a terminat puțin emoțional, dar am avut timp astăzi! Până la ora 5 am fost singură, fără niciun copil pe lângă mine. Practic, abia de acum o să am timp să fac ce vreau să fac, să fac proiecte, să filmez, să fac conținut. Acum o să am energie și liniște!”, a declarat Flavia Mihășan, pentru ego.ro.

Flavia Mihășan nu refuză proiecte mai mari

Flavia a dezvăluit că este pregătită oricând să se implice și în proiecte mai mari, pentru că acum timpul îi permite să nu își mai neglijeze cariera. A ținut să precizeze, totuși, că pe primul loc vor fi mereu copiii și programul lor.

„ Normal, dacă o să fie un proiect care să mi se potrivească, căci tu poți să vrei orice, dar trebuie să se pupe cu persoana care ești în momentul respectiv. Da, sigur, de ce nu? Întotdeauna am spus că îmi place foarte tare, cred că mi se potrivește. Simt nevoia ca acum să dezvolt mai mult etapa aceasta. Am luat etapa de mamă, am făcut-o așa cum a crezut că trebuie făcută, adică cu dedicare totală. Acum, am închis acest bagaj, cred că am făcut o treabă bună și urmează să fie și despre mine, din nou! Da, sigur! (n.r. acceptă să prezinte vremea în fiecare zi) Nu aș avea nicio treabă, mai ales că acum am timp. Întotdeauna o să prioritizez, evident, copiii și programul lor, dar acum se poate jongla. Simt că am ușurința și lejeritatea să mai fac și alte lucruri!”, a mai spus blondina, potrivit sursei menționate anterior.