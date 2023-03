Flavia Mihășan și Marius Moldovan, probleme în relație?! Asistenta TV a recunoscut tot: „ Este destul de dificil să mai ai momentele alea”

In articol:

Flavia Mihășan trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu logodnicul său, Marius Moldovan, de aproape 5 ani. Cei doi și-au construit o familie frumoasă, având împreună doi copii, pe Carol și Tudor.

Motivul pentru care relația dintre Flavia Mihășan și Marius Moldovan a fost afectată

Cu toate acestea, relația cuplului a fost afectată de când s-au născut cei doi fii ai lor. Asistenta TV și-a deschis inima și a recunoscut adevăratul motiv care a dus la răcirea dintre ei.

Viața de cuplu a fost afectată drastic după venirea celor doi copii, după cum recunoaște chiar Flavia Mihășan. Vedeta susține că momentele de tandrețe și intimitatea sunt tot mai rare între ea și logodnicul ei, întrucât și-au concentrat atenția asupra fiilor săi. Mai mult decât atât, asistenta TV mărturisește că acest lucru se întâmplă la foarte multe cupluri și îl percepe ca pe un lucru normal.

„ E un pariu pentru cupluri, (n. r ed. creșterea copiilor, fără ajutor din afară). Cine spune că e simplu, «bravo, felicitări!», dar sunt cazuri rare. Eu una nu cunosc, deși am prietene cu copii mici. Hai să fim realiști! Nu mai ai resursele tu ca femeie, tu ca bărbat, dacă asta faci, (n. r ed. să te dedici exclusiv copiilor). Nu zic că nu ar trebui să avem bone sau bunici, dar să zicem că nu avem. În cazul meu, toată energia pe care o am, mi-o consum așa, la fel și soțul meu. Oricum, se întâmplă ca unul dintre noi să adoarmă lângă copil. Este destul de dificil să mai ai momentele alea, dar asta nu înseamnă că ele nu există, ci există printre picături, așa cum putem, cum se întâmplă”, a mărturisit Flavia Mihășan, pentru viva.ro.

Flavia Mihășan și cei doi fii ai săi [Sursa foto: Instagram]

Flavia Mihășan s-a reîntors în lumina reflectoarelor

Timp de 3 ani, asistenta TV și-a pus cariera pe pauză pentru a putea avea grijă de cei mici. Vedeta a renunțat la viața profesională pentru a se concentra exclusiv pe creșterea și educarea copiilor săi, însă și-a dat seama că le poate face pe ambele, astfel că a revenit în lumina reflectoarelor.

Vedeta este de părere că trebuie menținut un echilibru între viața personală și viața profesională, întrucât este sănătos și important pentru fiecare persoană, nu doar pentru mame.

„ Reîntoarcerea a fost superbă, așa cum mi-am imaginat mereu că va fi. Am avut foarte mari emoții. Chiar cred că e important să facem și lucruri pentru noi. Sunt multe mămici care renunță, cum am făcut și eu, pentru că nu ți se mai pare nimic la fel de important ca cei mici și îți dau atât de mult înapoi, încât lași să treacă timpul, însă după o vreme chiar ai nevoie să te reconectezi cu tine și să faci lucruri pentru tine, ca femeie, ca om, nu neapărat ca mamă și cred că păstrarea acestui echilibru este foarte sănătos și foarte important și asta sunt dispusă să fac acum. Azi am avut o filmare pentru emisiunea lui Răzvan și Dani și simt că m-am întors acasă”, a mai spus asistenta TV.