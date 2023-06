Flavius Nedelea, primele declarații după despărțirea de Anamaria Prodan! Bărbatul a dezvăluit adevăratul motiv care a dus la despărțire: „Nu mai sunt șanse să ne așezăm la aceeași masă”

In articol:

Anamaria Prodan și Flavius Nedelea și-au spus adio la scurtă vreme după ce au anunțat că formează un cuplu. Cei doi au luat-o pe drumuri separate în viață, însă continuă să fie foarte buni prieteni.

La circa două săptămâni de la despărțirea lor oficială, bărbatul a oferit primele declarații despre relația care există, de fapt, între el și impresară.

În urmă cu doar câteva zile, Anamaria Prodan a mărturisit că ea și Flaviu Nedelea, alături de alți prieteni apropiați, vor petrece o vacanță de vis împreună, la scurtă vreme de la despărțire. În acest context, admiratorii impresarei s-au întrebat dacă nu cumva la mijloc este vorba de mai mult de atât, având în vedere că despărțirea lor a venit pe neașteptate. Flavius Nedelea a dat cărțile pe față despre relația cu frumoasa lui fostă parteneră de viață.

Citește și: A fost Anamaria Prodan agresată de foștii parteneri?! Ce a recunoscut impresara public: „Doar atunci. Mi-ar fi greu să și vorbesc despre așa ceva. E zero barat”

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Flavius Nedelea a confirmat ceea ce a declarat până acum Anamaria Prodan, și anume faptul că au rămas foarte buni prieteni și că decizia de a merge pe drumuri separate în viață a fost luată de comun acord, din pricina unor motive personale. Bărbatul a ținut să precizeze că în niciun caz nu a fost vorba de infidelitate sau certuri care să ducă la ruptura relației lor.

„Nu știu dacă mă regretă sau nu. Știu că am rămas într-o relație de prietenie foarte frumoasă, sinceră. Suntem foarte buni prieteni. Ruptura nu a venit dintr-un comportament deviant al unuia dintre noi. Nu a existat înșelat sau certuri. Am căzut de comun acord că așa este mai bine. Am avut anumite motive personale amândoi, pe care le-am discutat și am considerat că este mai bine așa”, a

Citește și: Andreea Tonciu a primit un cadou de lux din partea soțului ei! Cum o răsfață Daniel Niculescu în vacanța din Dubai?: „Nu cred!”

Citeste si: „M-am împăcat cu fostul meu soț pentru copiii noștri.” Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai sunt la cuțite! Ce se întâmplă acum între cei doi- kfetele.ro

Citeste si: Se spală rufe pe 4 iunie, în prima zi de Rusalii? Preoții au răspuns la această întrebare!- stirilekanald.ro

Citeste si: „Îmi vine să mă târăsc ca un șobolan. Nu mă recunosc”. Lili Sandu, în depresie după ce a devenit mamă! Vedeta și-a înecat amarul în alcool- radioimpuls.ro

Flavius Nedelea ar mai vrea să refacă relația de dragoste cu Anamaria Prodan?

Flavius Nedelea o apreciază foarte mult pe Anamaria Prodan pentru caracterul puternic de care dă dovadă de fiecare dată și că își merită cu adevărat statutul de „femeie”. Cu toate acestea, consideră că nu mai există șanse să revină la sentimente de iubire unul față de celălalt.

„După cum ați văzut, și despărțirea a fost una amiabilă, frumoasă, fără certuri, normal și omenesc, așa cum ar trebuie să procedeze toată lumea. Din punctul meu de vedere, doamna Prodan este o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Acum depinde de la om la om ce înseamnă o femeie puternică, dar este într-adevăr puternică. Nu mai sunt șanse să ne așezăm la aceeași masă”, a mai spus omul de afaceri.