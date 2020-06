In articol:

Flick este urmărit de peste 700.000 de fani pe pagina lui de instagram și nu puține sunt domnișoarele cae visează la inima lui și la o poezie scrisă de el. Se pare, însă, că Domnul Rimă și-a gsit deja jumătatea. Este vorba despre o tânără superbă pe nume Denisa Hodișan. Originară din Oradea, ea a fost miss Planet în 2019 și este extrem de sexy, însă nu frumusețea l-a făcut pe Flick să se îndrăgostească iremediabil de ea.

"Am avut şi relaţii serioase, de cinci, şase, şapte ani, dar şi relaţii pasagere de o lună, două. Nu pot să zic că am un tipar de femeie. Pentru mine femeia trebuie să fie frumoasă cu totul. Nu sunt atent doar la un anumit aspect. Am cunoscut fete pe Internet, frumoase, dar când am văzut cum gândesc, nici nu am mai vrut să le cunosc”, povestea Domnul Rimă sau Flick, așa cum este cunoscut omul, pentru Spynews.ro.

Flick scrie versuri de dragoste pentru iubita lui, Denisa Hodișan

Flick a publicat-o câteva fotografii cu iubita lui, Denisa Hodișan și a scris pentru ea și câteva versuri.

„Mulți spun să lăsăm în spate

Griji, probleme sau angoase.

Eu și-acolo am păstrate,

Ca și-n piept, lucruri frumoase…”, a scris Domnul Rimă în dreptul unei fotografii în care apare alături de tâna superbă care l-a cucerit.

„Absolut tot ce contează

E faptul că radiază.

Și-ar mai fi o precizare:

Nu, nu mă refer la Soare!”, a mai scris el în dreptul unei imagini cu Denisa Hodișan.