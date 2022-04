Flick și Denisa Filcea, momente de panică în vacanță. Au crezut că vine războiul: „S-a auzit o bombă, am crezut că a venit Putin aici”

In articol:

De curând, Flick și Denisa Filcea au dat vestea că vor deveni părinți chiar din timpul vacanței lor. Aceștia sunt plecați de câteva zile din România într-o țară islamică, acolo unde sunt departe de agitația din bucurești.

Ei bine, se pare că nu au scăpat de peripeții, căci au avut parte de șocul vieții, după ce s-a auzit o bubuitură foarte puternică chiar din apropierea locului în care se aflau.

Denisa și Flick [Sursa foto: Instagram]

Flick a tras o perietură zdravănă, după ce s-a auzit o bubuitură puternică

Flick este foarte activ pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii săi, cărora le-a ascuns cu greu faptul că va deveni tătic. În urmă cu câteva ore, acestea le-a dezvăluit internauților motivul pentru care a tras o sperietură zdravănă. Se pare că cei doi se plimbau prin centrul orașului, când, dintr-o dată, s-a auzit o bubuitură foarte puternică. Instant, vedeta s-a gândit la război, însă, de fapt, era vorba doar despre un obicei al localnicilor.

„Ne aflăm într-o țară islamică, iar în piața centrală s-a adunat toată lumea și filma și am întrebat pe cineva și a zis că „aprind o lumânare” și toată lumea filma și ștătea și filma și s-a auzit o bubuitură, o bombă, am crezut că a venit Putin aici, o explozie”, a povestit Flick pe rețelele de socializare.

Denisa și Flick [Sursa foto: Instagram]

Denisa Filcea: „Nu am simțit nevoia de a împărtăși cu altcineva”

Soția lui Flick și-a început discursul din mediul online cu faptul că nu a ținut ascunsă sarcina, însă nu a simțit nevoia să împărtășească cu alte persoane acest lucru care este intim pentru cuplul lor, ambii parteneri dorindu-și să se bucure o perioadă singuri de această fericită veste.

„Adevărul este că nu am ținut nicio secundă ascuns că sunt însărcinată, dar pur și simplu nici nu am simțit nevoia de a împărtăși cu altcineva acest lucru intim și minunat care ni se întâmplă. Așadar, până astăzi nu a știut nimeni.(...) Suntem foarte recunoscători pentru această binecuvântare din viața noastră și cea mai mare realizare a cuplului nostru, motiv pentru care am ales să ne bucurăm și să trăim din plin această experiență doar noi doi, măcar pentru o perioadă ”, a mărturisit Denisa Filcea.

