Flick și soția lui s-au mutat în casă nouă. Însă nostalgia i-a cuprins pe cei doi amorezi: „Am strâns multe amintiri”

18:53, aug 15, 2021

Denisa Hodișan și Flick au trecut la o nouă etapă a relației lor. Cei doi artiști încheie luna august cu schimbarea domiciliului. Omul de radio și supermodelul din Oradea și-au achiziționat recent un imobil nou-nouț, mult mai potrivit pentru stilul de viață al celor doi artiști.

În prezent, cei doi amorezi sunt în plin proces de împachetare-despachetare a lucrurilor și reacomodarea lor în noul cămin, care le va deveni casă pentru următoarea perioadă de timp.

Cu toate că Denisa Hodișan și poetul de pe Facebook au locuit un an în fostul apartament, amintirile și nostalgia și-au făcut apariția în viața fotomodelului.

„ Ne strângem lucrurile dintr-un apartament și le ducem în altul. Nu e nimic special, dar chiar am rămas surprinsă de câte lucruri și câte amintiri am strâns într-un timp relativ scurt, că un an am stat aici. Mai ales că eu când am venit la București, nu pot să zic că m-am mutat, că nu mi-am adus lucrurile de la Oradea, am venit cu o valiză pentru o vacanță, dar am rămas aici, că între timp ne-am căsătorit. Chiar m-am atașat de loc, am primele amintiri aici. Dar evoluăm, mergem mai departe. Nu știu ce va mai urma pentru că noi nici pasul acesta nu l-am făcut programat, noi nu ne-am gândit niciodată că trebuie să ne mutăm și să ne căutăm de nebuni o locuință. Și unde stăm acum e mare și frumos, nu necesita o mutare, dar a venit și am profitat de ocazie. Probabil și următorul pas o să fie o oportunitate de care o să profităm .” a mărturisit soția lui Flick.

Denisa Hodișan își va dona hainele

Frumoasă și cu o inimă mare, Denisa Hodișan a anunțat pe contul ei de Instagram că își va dona hainele urmăritoarelor ei.

Flick și soția lui s-au mutat la casă nouă[Sursa foto: Instagram]

“ Am făcut o mini campanie pe Instagram în care dau lucruri importante pentru mine, haine sau pantofi pe care eu i-am purtat în momente importante din viața mea. Era una dintre dorințe să le dau fetelor care mă urmăresc și mă apreciază. O să le dau unor fete care mi-au mai scris și înainte .” a anunțat fotomodelul din Oradea.