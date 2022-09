Flick, surpriză de proporții pentru soția sa: ”Primul concurs de miss”. Denisa Filcea, pusă într-o ipostază deloc plăcută

In articol:

De când s-au cunoscut, Flick și Denisa Filcea au bătut lume în lung și în lat. În doi sau în treci, căci au devenit și părinții unei fete, amorezii au bifat vacanță după vacanță.

Acum, după ce au botezat-o pe Eva Maria, fostul om de radio și aleasa inimii sale au fugit din România.

Cei doi au lăsat în urmă meleagurile natele și se bucură de soare, piscină, lux și opulență tocmai în Turcia.

Citeste si: Denisa Filcea a răbufnit, după ce a fost criticată pentru stilul vestimentar! Partenera lui Flick nu s-a mai abținut

Flick, surpriză de proporții pentru soția sa [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Angela Rusu, la un pas de moarte din cauza unui diagnostic greșit- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

Denisa Filcea, din nou la un concurs de frumusețe

Nu au plecat singuri, ci însoțiți de fetița lor, dar asta nu îi împiedică să se bucure la maxim de clipele petrecute peste hotare.

Astfel că, îndrăgostit până peste cap, grijuliu și atent, fostul prezentator i-a pregătit partenerei sale o surpriză de proporții. Doar că, fără să vrea, și-a pus soția într-o ipostază stânjenitoare.

Și asta pentru că petrecerea de miss la care a ajuns Denisa Filcea, trimisă de soțul ei, era una cu tematică, iar ea nu se potrivea deloc locului și momentului, din cauza faptului că Flick nu i-a dat toate detaliile.

Fapt pentru care, pentru că nu se simțea în largul ei, în 2019 fiind și ea în postura de concurentă, chiar primind titlul de ”Miss Planet”, Denisa a reușit imediat să se încadreze în tiparul evenimentului.

Soția vedetei a fost ajutată chiar de reprezentanta României, despre care are numai cuvinte de laudă, iar ținuta pe care a îmbrăcat-o a doua oară a lăsat-o cu bustul generos la vedere.

Citeste si: Flick și soția sa au grijă de doi adolescenți refugiați: ”Nu știm dacă îi vor mai vedea vreodată pe părinți”

”Trebuie să vă povestesc ceva mega tare. Suntem în Antalya, aici locuiește cea mai bună prietenă a mea din Ucraina, și soțul meu mi-a făcut o surpriză să venim să ne întâlnim. Dar aici are loc un concurs de miss. Primul concurs de miss la care eu am participat în viața asta este acum aici. Este un white party și eu n-am știut. Soțul meu făcându-mi surpriza, nu mi-a spus, și eram îmbrăcată în verde închis. Dar reprezentanta României, super draguță, am mers la ea și i-am zis să-mi dea o rochie albă, să nu fiu singura îmbrăcată în ceva închis. Mi-a dat această rochie super tare, am sutienul negru, dar cine se uită la sânii unei fete”, a spus Denisa Filcea în mediul online.